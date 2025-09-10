《中國要聞》六部門整治汽車業網絡亂象，針對不規範測評、高管…

《經濟通通訊社１０日專訊》工信部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發改委、公安部

、市場監管總局等六部門近日聯合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知》（下

稱《通知》），決定在全國範圍內開展為期３個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動，集中整治

非法牟利、誇大和虛假宣傳、惡意詆毀攻擊等網絡亂象，提升涉汽車企業網絡亂象處置質效，督

促企業規範營銷宣傳行為，營造良好輿論環境，護航汽車產業高質量發展。



＊整治利用ＡＩ製造新網絡水軍＊



《通知》指出，重點整治的非法牟利問題，包括：１﹒ 通過製作虛假圖片、視頻，捏造故

事，炒作和散布涉車企負面話題，惡意解讀汽車企業銷量波動等，以賺取網絡流量，獲取商業利

益。２﹒ 利用自身話語權和影響力，以「新聞監督」、「輿論監督」、「科普」等名義，通過

以商養測、以測養商、開展商測結合的虛假或不規範測評等方式，獲取商業利益，甚至要挾汽車

企業提供「保護費」。通過在汽車產品上市發布和汽車企業融資等重要節點，發布涉企虛假不實

信息或負面信息，或在評論區帶節奏等，脅迫企業開展商務合作。３﹒ 利用生成式人工智能等

技術製造新型「網絡水軍」，產出虛假內容，製造虛假熱度和趨勢，謀取非法利益。



另一個重點整治的是誇大和虛假宣傳問題，包括：１﹒ 對汽車、動力電池的性能、功能、

質量、銷售狀況等作虛假或者引人誤解的宣傳，欺騙誤導消費者。２﹒ 汽車企業操縱機構或評

測類帳號等搞虛假或不規範測評。引用、捏造虛假數據，選擇性披露銷售數據，巧立名目發布銷

量排行等各種榜單。



＊整治用「黑公關」「黑嘴」抹黑競爭對手＊



同時要重點整治的是惡意詆毀攻擊問題，包括：１﹒ 以遏制、打壓競爭對手為目的，詆毀

攻擊汽車企業或者汽車產品，抹黑企業聲譽或者商品聲譽，對企業進行惡意投訴。２﹒ 組織、

操縱網絡水軍、「黑公關」、「黑嘴」及「飯圈」粉絲，聯動發布涉汽車企業及企業家的虛假、

負面信息，煽動網民情緒，打「口水戰」，惡意抹黑競爭對手。３﹒ 汽車企業高管利用自身影

響力在網上「拉踩」引戰。（ｓｌ）

