《中國要聞》鄭柵潔：不斷釋放內需潛力，推動科技創新和產業創…

《經濟通通訊社１０日專訊》十四屆全國人大常委會第十七次會議１０日上午在北京人民大
會堂舉行第二次全體會議。受國務院委託，國家發改委主任鄭柵潔作了關於今年以來國民經濟和
社會發展計劃執行情況的報告。
報告指出，上半年中國經濟保持回升向好態勢，高質量發展取得新成效，國內需求持續擴大
，新質生產力發展步伐加快，改革開放不斷深化，社會大局保持穩定。
下半年要實施好黨中央部署的各項政策措施，不斷釋放內需潛力，進一步推動科技創新和產
業創新深度融合，堅定不移深化改革擴大開放，持續用力防範化解重點領域風險，全面推進區域
協調發展和城鄉融合發展，以碳排放雙控全面轉型推動綠色低碳發展，多措並舉保障改善民生，
加強重點領域安全能力建設。
＊文旅部：全鏈條提升旅遊的文化內涵＊
同時，受國務院委託，文旅部部長孫業禮作了關於推動文化和旅遊深度融合發展工作情況的
報告。報告介紹了推動文化和旅遊深度融合發展工作舉措和成效，指出了存在的主要問題，提出
下一步將完善體制機制和保障體系，深化文化資源挖掘闡釋利用，全鏈條提升旅遊的文化內涵，
創新深度融合的產品和服務，推動科技賦能新業態新模式，深化「文旅＋百業」、「百業＋文旅
」，營造良好市場環境，深化文化和旅遊交流合作。（ｓｌ）
