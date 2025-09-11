《駐京專電》發改委：要素市場化配置改革是建設全國統一大市場…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國新辦就全國部分地區實施要素市場化配

置綜合改革試點有關情況舉行國務院政策例行吹風會。發改委副主任李春臨在會上表示，深化要

素市場化配置改革，是建設全國統一大市場的關鍵環節。



他表示，此次在全國部分地區實施要素市場化配置綜合改革試點，將聚焦要素市場建設的重

點領域、關鍵環節和經營主體反應強烈的問題。綜合改革試點強調因地制宜，各展所長，可更好

發揮地方改革探索的積極性和主動性，對經濟社會發展增添新的動力。



李春臨表示，下一步，發改委將會同試點地區和有關方面，認真組織實施好改革試點工作，

堅持問題導向，一切從實際出發，聚焦要素價格市場化形成、暢通要素流通渠道等重點領域和關

鍵環節，「一把鑰匙開一把鎖」，分類施策推進改革，圍繞深化要素協同配置、提升要素配置效

率、探索新型要素配置方式、優化新業態新領域要素保障、培育發展新質生產力等目標，因地制

宜大膽創新，開展差異化改革探索，及時跟蹤評估試點效果，做好經驗總結和推廣，加快形成全

國可復制可推廣的路徑模式，推動要素質量逐步提高、生產要素暢通流動、各類資源高效配置、

市場潛力充分釋放，抓出改革的成效。

