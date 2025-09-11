《駐京專電》人行：將加大對要素市場化配置綜試區金融支持力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行研究局局長王信在國新辦政策吹

風會上表示，下一步，中國人民銀行將圍繞增加有效金融服務供給，推動更高水平的金融開放合

作，推動數智賦能金融發展等方面，加大對要素市場化配置綜合改革試點地區的金融支持力度，

為建設全國統一大市場作出積極貢獻。



他並介紹人行在支持要素市場化配置綜合改革方面的舉措，包括增強資本要素服務實體經濟

的能力。人行圍繞支持重點領域和薄弱環節，設立了支農再貸款、支小再貸款、碳減排支持工具

、科技創新和技術改造再貸款、消費和養老再貸款等。截至２０２５年二季度末，碳減排支持工

具累計引導金融機構發放碳減排貸款超過１﹒３８萬億元（人民幣．下同）。通過綠色再貼現、

金融機構綠色金融評估等手段，強化對金融機構支持綠色發展的激勵，支持銀行與企業簽訂科技

創新和技術改造貸款金額２﹒２萬億元，累計支持近２萬家科技型中小企業實現首貸，有效激發

了技術要素創新活力。新增１０００億元支農支小再貸款額度，更好支持相關領域的融資。截至

２０２５年二季度末，綠色貸款餘額約４２﹒４萬億元，綠色債券餘額超過２﹒２萬億元，這兩

個指標在全世界位於前列；普惠小微貸款、科技貸款都比去年同期增長１２％以上，養老產業貸

款同比增長４３％，均高於整體貸款增速。

