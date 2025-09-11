《駐京專電》金監總局、人行、中證監將聯合開展金融教育宣傳周…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家金監總局、人行、中證監９月１５日

至２１日聯合開展金融教育宣傳周活動。



金融管理部門各派出機構、相關行業協會、各類型各層級金融機構將以「保障金融權益 助

力美好生活」為主題，聯動政府部門、媒體等各方力量，組織開展形式多樣、內容豐富的活動，

大力普及金融知識，完善金融惠民利民舉措，提升金融服務質效，幫助群眾明辨風險、遠離侵害

、維護合法權益。

