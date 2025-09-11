  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 14:30

《駐京專電》北京數據集團揭牌成立，註冊資本計劃增至６０億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》在２０２５年服貿會期間，北京數據集團
舉行揭牌儀式，宣告正式成立。目前北京數據集團的註冊資本是３０億元，計劃增加到６０億元
，資產總額是１３６億元，法定代表人為郭永昊。該集團將涵蓋數據基礎設施建設、數據資源開
發利用、數據流通交易、數據產業生態建設等業務。
　
　　北京數據集團董事長郭永昊闡釋了集團定位：立足首都、面向全國，以數據要素市場化配置
改革為主線，以「數智北京」和「一區三中心」建設為指引，推動公共數據開發利用和高質量流
通交易，提升全產業鏈服務能力。
　
　　集團業務將以「兩類授權」為基礎，構建「１＋４＋１」發展藍圖。政企數字化是基礎業務
，重點在數字政府建設和企業數智化轉型中發揮主力軍作用。在重點業務上：一是加強數據基礎
設施建設，打造全國性數據流通利用協作網絡和可信數據空間；二是推進數據資源開發利用，搭
建公共數據授權運營平台；三是推動數據流通交易，建設國家數據流通交易中心；四是完善數據
產業生態，打造開放融合的數智產業生態。集團還將緊跟新技術，布局車路雲一體化自動駕駛、
人工智能大模型應用等創新業務。
　
　　北京市政府國資委主任吳禮順在揭牌儀式上表示，北京數據集團將以北京國資公司旗下的首
都信息、數字認證、數網鏈通等六家公司為基礎，劃入亦莊控股旗下的亦莊智能院，北京電控集
團旗下的北方算網，金控集團旗下的北數所、金融大數據公司等企業。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處