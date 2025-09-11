《駐京專電》北京數據集團揭牌成立，註冊資本計劃增至６０億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》在２０２５年服貿會期間，北京數據集團

舉行揭牌儀式，宣告正式成立。目前北京數據集團的註冊資本是３０億元，計劃增加到６０億元

，資產總額是１３６億元，法定代表人為郭永昊。該集團將涵蓋數據基礎設施建設、數據資源開

發利用、數據流通交易、數據產業生態建設等業務。



北京數據集團董事長郭永昊闡釋了集團定位：立足首都、面向全國，以數據要素市場化配置

改革為主線，以「數智北京」和「一區三中心」建設為指引，推動公共數據開發利用和高質量流

通交易，提升全產業鏈服務能力。



集團業務將以「兩類授權」為基礎，構建「１＋４＋１」發展藍圖。政企數字化是基礎業務

，重點在數字政府建設和企業數智化轉型中發揮主力軍作用。在重點業務上：一是加強數據基礎

設施建設，打造全國性數據流通利用協作網絡和可信數據空間；二是推進數據資源開發利用，搭

建公共數據授權運營平台；三是推動數據流通交易，建設國家數據流通交易中心；四是完善數據

產業生態，打造開放融合的數智產業生態。集團還將緊跟新技術，布局車路雲一體化自動駕駛、

人工智能大模型應用等創新業務。



北京市政府國資委主任吳禮順在揭牌儀式上表示，北京數據集團將以北京國資公司旗下的首

都信息、數字認證、數網鏈通等六家公司為基礎，劃入亦莊控股旗下的亦莊智能院，北京電控集

團旗下的北方算網，金控集團旗下的北數所、金融大數據公司等企業。

