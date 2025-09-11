  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 17:39

《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　４５６９﹒５９
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　３２３１﹒３１
　　海光信息　（６８８０４１）　　２６２１﹒３１
　　工業富聯　（６０１１３８）　　２２３５﹒９９
　　藥明康德　（６０３２５９）　　２０２８﹒７１
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１８９９﹒３２
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１８７９﹒２１
　　兆易創新　（６０３９８６）　　１７０３﹒５９
　　北方稀土　（６００１１１）　　１４７５﹒３１
　　工商銀行　（６０１３９８）　　１４６２﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中際旭創　（３００３０８）　　４８９７﹒０１
　　新易盛　　（３００５０２）　　３９０１﹒９１
　　勝宏科技　（３００４７６）　　３３０９﹒０２
　　寧德時代　（３００７５０）　　２９８８﹒４９
　　東方財富　（３０００５９）　　２５７５﹒３４
　　陽光電源　（３００２７４）　　２１４３﹒８２
　　立訊精密　（００２４７５）　　２０５２﹒１６
　　先導智能　（３００４５０）　　２０１７﹒４８
　　天孚通信　（３００３９４）　　１８２９﹒６６
　　中興通訊　（００００６３）　　１６５１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰11/09/2025 17:39  《中國要聞》廣東２３條舉措推動入境旅遊：加強與港澳合作，聯…

其他
More

11/09/2025 18:02  《中國要聞》國家醫保局首次公開７宗個人騙保案例，涉冒名就醫…

11/09/2025 17:58  【ＡＩ】宇樹回應打擂台機器人滿腿傷痕：同事打的，需藉高強度…

11/09/2025 17:43  《中國監管》小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處