《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒武紀 （６８８２５６） ４５６９﹒５９

恒瑞醫藥 （６００２７６） ３２３１﹒３１

海光信息 （６８８０４１） ２６２１﹒３１

工業富聯 （６０１１３８） ２２３５﹒９９

藥明康德 （６０３２５９） ２０２８﹒７１

貴州茅台 （６００５１９） １８９９﹒３２

瀾起科技 （６８８００８） １８７９﹒２１

兆易創新 （６０３９８６） １７０３﹒５９

北方稀土 （６００１１１） １４７５﹒３１

工商銀行 （６０１３９８） １４６２﹒０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中際旭創 （３００３０８） ４８９７﹒０１

新易盛 （３００５０２） ３９０１﹒９１

勝宏科技 （３００４７６） ３３０９﹒０２

寧德時代 （３００７５０） ２９８８﹒４９

東方財富 （３０００５９） ２５７５﹒３４

陽光電源 （３００２７４） ２１４３﹒８２

立訊精密 （００２４７５） ２０５２﹒１６

先導智能 （３００４５０） ２０１７﹒４８

天孚通信 （３００３９４） １８２９﹒６６

中興通訊 （００００６３） １６５１﹒１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

