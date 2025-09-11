《港滬深通》港股總市值４８﹒４萬億元，滬深９２﹒９萬億人民幣

《經濟通通訊社１１日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１０日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
香港交易所 上海交易所 深圳交易所
主板 創業板 Ａ股 Ｂ股 Ａ股 Ｂ股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司 ２３３７ ３１４ １６９４ ４１ ２８７１ ３９
（家）
Ｈ股總數 ３８１ １６ － － － －
（隻）
上市非Ｈ股內 １０５９ ５７ － － － －
地企業（隻）
上市證券 １５９５５ ３１４ － － － －
（隻）
總市值 ４８３４５５ ６９７ ５２０９３５ ９３７ ４０６７６９ ５３８
（億元）
流通市值 － － ４９９７６６ ７００ ３５１３３０ ５３６
（億元）
平均ＰＥ １５﹒４６ ３６﹒２７ １４﹒２０ ９﹒５９ ３０﹒０５ ９﹒５８
（倍）
成交 ２８８３７４ １２４２０６８ １１５８９６６
百萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
