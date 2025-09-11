  • 會員
AH股新聞

11/09/2025 08:09

《神州頭條》報章頭版摘要：六部門開展汽車行業網絡亂象專項整…

　　《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
併購重組活躍，上市公司向新提質動力足
東珠生態披露重組預案，擬併購凱睿星通；ＳＴ聯合併購潤田實業獲實質進展；向日葵擬定增收
購兮璞材料控股權及貝得藥業４０％股權……近期，多家Ａ股上市公司披露併購重組進展，展現
出積極運用併購重組工具向新提質、增強核心競爭力的新氣象。
　
８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大
８月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核
心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比
由上月下降０﹒２％轉為持平；同比下降２﹒９％，降幅比上月收窄０﹒７個百分點。
　
六部門聯合開展汽車行業網絡亂象專項整治行動
工信部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局六部門近日聯
合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知》，決定在全國範圍內開展為期３個月
的汽車行業網絡亂象專項整治行動。本次專項整治行動將集中整治非法牟利、誇大和虛假宣傳、
惡意詆毀攻擊等網絡亂象。
　
　
《上海證券報》
　
習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信
９月１０日，國家主席習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信。習近平指出，中國
將堅定不移擴大高水平對外開放，積極對接國際高標准經貿規則，加快在自由貿易試驗區、國家
服務貿易創新發展示範區等平台先行先試，有序推進服務市場開放，推動服務貿易高質量發展。
　
擴內需促消費政策持續顯效，８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％
國家統計局９月１０日發布的數據顯示：８月，ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品
和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大；ＰＰＩ環比、同比表現均
有所改善，同比降幅實現今年３月以來首次收窄，結束環比連續８個月下行態勢。
　
中國資產吸引力顯著提升，全球「長錢」加大配置力度
近期數據顯示，海外「長錢」正加速買入中國資產。美國資管巨頭景順旗下新興市場基金７月大
幅增持京東、伊利股份和阿里巴巴等股票；高盛報告顯示，近一個月中境內股票基金獲資金淨流
入６５﹒５億美元，領跑新興市場；此外，多只在海外上市的中國股票ＥＴＦ下半年以來規模也
在增長。
　
　
《證券時報》
　
反內捲政策見成效，８月多項價格指標勢頭向好
工業品出廠價格指數（ＰＰＩ）環比結束連續８個月下行走勢、同比降幅今年３月以來首次收窄
，居民消費價格指數（ＣＰＩ）中的核心ＣＰＩ同比漲幅連續４個月擴大……９月１０日，國家
統計局發布的８月份ＣＰＩ和ＰＰＩ數據釋放了價格改善的積極訊號。具體來看，８月份，
ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％；
ＰＰＩ環比由上月下降０﹒２％轉為持平，同比下降２﹒９％。
　
多國財政困局推漲金價，全球資產定價面臨重構
自８月下旬起，國際金價一路高歌上揚，今年以來漲幅已逼近４０％。全球央行持續購金、國際
局勢復雜多變加劇資金避險需求等，都是近年來推動金價持續攀升的重要因素。但８月底以來此
輪金價重拾跳漲，與市場集中「搶跑」交易美聯儲９月降息、多國長債利率受財政可持續性挑戰
出現明顯上升有關；前者是脈沖式影響，後者則更可能成為助推黃金未來中長期保持較高投資吸
引力的新力量。
　
整治汽車行業網絡亂象，六部門劃定三條「硬邊界」
工信部、公安部、市場監管總局等六部門聯合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的
通知》，將在全國範圍內開展為期３個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動。專項整治行動聚焦
汽車行業網絡生態中的三類突出問題，劃定了整治「硬邊界」。三類問題包括非法牟利、誇大和
虛假宣傳、惡意詆毀攻擊。（ｅｗ）

