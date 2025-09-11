《神州頭條》報章頭版摘要：六部門開展汽車行業網絡亂象專項整…

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



併購重組活躍，上市公司向新提質動力足

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

東珠生態披露重組預案，擬併購凱睿星通；ＳＴ聯合併購潤田實業獲實質進展；向日葵擬定增收

購兮璞材料控股權及貝得藥業４０％股權……近期，多家Ａ股上市公司披露併購重組進展，展現

出積極運用併購重組工具向新提質、增強核心競爭力的新氣象。



８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核

心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比

由上月下降０﹒２％轉為持平；同比下降２﹒９％，降幅比上月收窄０﹒７個百分點。



六部門聯合開展汽車行業網絡亂象專項整治行動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工信部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局六部門近日聯

合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知》，決定在全國範圍內開展為期３個月

的汽車行業網絡亂象專項整治行動。本次專項整治行動將集中整治非法牟利、誇大和虛假宣傳、

惡意詆毀攻擊等網絡亂象。





《上海證券報》



習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１０日，國家主席習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信。習近平指出，中國

將堅定不移擴大高水平對外開放，積極對接國際高標准經貿規則，加快在自由貿易試驗區、國家

服務貿易創新發展示範區等平台先行先試，有序推進服務市場開放，推動服務貿易高質量發展。



擴內需促消費政策持續顯效，８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局９月１０日發布的數據顯示：８月，ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品

和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大；ＰＰＩ環比、同比表現均

有所改善，同比降幅實現今年３月以來首次收窄，結束環比連續８個月下行態勢。



中國資產吸引力顯著提升，全球「長錢」加大配置力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期數據顯示，海外「長錢」正加速買入中國資產。美國資管巨頭景順旗下新興市場基金７月大

幅增持京東、伊利股份和阿里巴巴等股票；高盛報告顯示，近一個月中境內股票基金獲資金淨流

入６５﹒５億美元，領跑新興市場；此外，多只在海外上市的中國股票ＥＴＦ下半年以來規模也

在增長。





《證券時報》



反內捲政策見成效，８月多項價格指標勢頭向好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工業品出廠價格指數（ＰＰＩ）環比結束連續８個月下行走勢、同比降幅今年３月以來首次收窄

，居民消費價格指數（ＣＰＩ）中的核心ＣＰＩ同比漲幅連續４個月擴大……９月１０日，國家

統計局發布的８月份ＣＰＩ和ＰＰＩ數據釋放了價格改善的積極訊號。具體來看，８月份，

ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％；

ＰＰＩ環比由上月下降０﹒２％轉為持平，同比下降２﹒９％。



多國財政困局推漲金價，全球資產定價面臨重構

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

自８月下旬起，國際金價一路高歌上揚，今年以來漲幅已逼近４０％。全球央行持續購金、國際

局勢復雜多變加劇資金避險需求等，都是近年來推動金價持續攀升的重要因素。但８月底以來此

輪金價重拾跳漲，與市場集中「搶跑」交易美聯儲９月降息、多國長債利率受財政可持續性挑戰

出現明顯上升有關；前者是脈沖式影響，後者則更可能成為助推黃金未來中長期保持較高投資吸

引力的新力量。



整治汽車行業網絡亂象，六部門劃定三條「硬邊界」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工信部、公安部、市場監管總局等六部門聯合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的

通知》，將在全國範圍內開展為期３個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動。專項整治行動聚焦

汽車行業網絡生態中的三類突出問題，劃定了整治「硬邊界」。三類問題包括非法牟利、誇大和

虛假宣傳、惡意詆毀攻擊。（ｅｗ）

