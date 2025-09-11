《神州頭條》報章頭版摘要：六部門開展汽車行業網絡亂象專項整…

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
併購重組活躍，上市公司向新提質動力足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
東珠生態披露重組預案，擬併購凱睿星通；ＳＴ聯合併購潤田實業獲實質進展；向日葵擬定增收
購兮璞材料控股權及貝得藥業４０％股權……近期，多家Ａ股上市公司披露併購重組進展，展現
出積極運用併購重組工具向新提質、增強核心競爭力的新氣象。
８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核
心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比
由上月下降０﹒２％轉為持平；同比下降２﹒９％，降幅比上月收窄０﹒７個百分點。
六部門聯合開展汽車行業網絡亂象專項整治行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部、中央社會工作部、中央網信辦、國家發展改革委、公安部、市場監管總局六部門近日聯
合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知》，決定在全國範圍內開展為期３個月
的汽車行業網絡亂象專項整治行動。本次專項整治行動將集中整治非法牟利、誇大和虛假宣傳、
惡意詆毀攻擊等網絡亂象。
《上海證券報》
習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１０日，國家主席習近平向２０２５年中國國際服務貿易交易會致賀信。習近平指出，中國
將堅定不移擴大高水平對外開放，積極對接國際高標准經貿規則，加快在自由貿易試驗區、國家
服務貿易創新發展示範區等平台先行先試，有序推進服務市場開放，推動服務貿易高質量發展。
擴內需促消費政策持續顯效，８月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局９月１０日發布的數據顯示：８月，ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品
和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅連續第４個月擴大；ＰＰＩ環比、同比表現均
有所改善，同比降幅實現今年３月以來首次收窄，結束環比連續８個月下行態勢。
中國資產吸引力顯著提升，全球「長錢」加大配置力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期數據顯示，海外「長錢」正加速買入中國資產。美國資管巨頭景順旗下新興市場基金７月大
幅增持京東、伊利股份和阿里巴巴等股票；高盛報告顯示，近一個月中境內股票基金獲資金淨流
入６５﹒５億美元，領跑新興市場；此外，多只在海外上市的中國股票ＥＴＦ下半年以來規模也
在增長。
《證券時報》
反內捲政策見成效，８月多項價格指標勢頭向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工業品出廠價格指數（ＰＰＩ）環比結束連續８個月下行走勢、同比降幅今年３月以來首次收窄
，居民消費價格指數（ＣＰＩ）中的核心ＣＰＩ同比漲幅連續４個月擴大……９月１０日，國家
統計局發布的８月份ＣＰＩ和ＰＰＩ數據釋放了價格改善的積極訊號。具體來看，８月份，
ＣＰＩ環比持平，同比下降０﹒４％，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％；
ＰＰＩ環比由上月下降０﹒２％轉為持平，同比下降２﹒９％。
多國財政困局推漲金價，全球資產定價面臨重構
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自８月下旬起，國際金價一路高歌上揚，今年以來漲幅已逼近４０％。全球央行持續購金、國際
局勢復雜多變加劇資金避險需求等，都是近年來推動金價持續攀升的重要因素。但８月底以來此
輪金價重拾跳漲，與市場集中「搶跑」交易美聯儲９月降息、多國長債利率受財政可持續性挑戰
出現明顯上升有關；前者是脈沖式影響，後者則更可能成為助推黃金未來中長期保持較高投資吸
引力的新力量。
整治汽車行業網絡亂象，六部門劃定三條「硬邊界」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部、公安部、市場監管總局等六部門聯合印發《關於開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的
通知》，將在全國範圍內開展為期３個月的汽車行業網絡亂象專項整治行動。專項整治行動聚焦
汽車行業網絡生態中的三類突出問題，劃定了整治「硬邊界」。三類問題包括非法牟利、誇大和
虛假宣傳、惡意詆毀攻擊。（ｅｗ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽