《鍾之日記》港股止四連升，醫藥股跌最傷

《鍾之日記》９月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股四連升後回吐，今日低開低走，一度失守兩萬六。科網股、醫藥股及生科股均捱沽，恒

指盤中曾跌３２１點，其後跌幅收窄，全日收報２６０８６，險守２６０００關，跌１１３點或

０﹒４％，主板成交逾３２５２億元。



＊滬指收漲１﹒６５％，兩市成交大增２３％＊



滬深股市在科技板塊帶動下集體收升，滬指全日漲１﹒６５％，收報３８７５﹒３１點，創

業板飆５﹒１５％，創逾三年七個月高點；另科創５０彈５﹒３２％，深成指揚３﹒３６％。成

交放量，滬深兩市全日交易額約２﹒４萬億元人民幣，較上個交易日大增２３％。



雖然美國和墨西哥揚言對華再加商品關稅或限制，投行摩根士丹利依然看好中國投資機會。

該行表示，鑒於中國在部分科技領域的全球領先地位、中央穩經濟的舉措以及流動性改善和政府

對股市的呵護，美國投資者對中國市場的興趣升至２０２１年以來的最高水平。



板塊來看，半導體升逾６％，元器件、ＣＰＯ、ＰＣＢ等硬件概念漲幅居前。全球芯片代工

龍頭台積電８月營收同比增３４％，表明全球對尖端人工智能芯片的需求仍然強勁。另外，６Ｇ

概念、通信設備股連升兩日，蘋果公司秋季新品發布會推出ｉＰｈｏｎｅ １７系列新款手機，

其中ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ僅支援ｅＳＩＭ，料帶領通信設備進化升級。



＊美擬設限醫藥股跌，翰森製藥成最差藍籌＊



據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，

以應對中國生物科技崛起對美國產業的威脅。



報道稱，一份起草中的行政令威脅要提高中國臨床試驗數據的審核門檻，並要求提高若干類

藥物在美國本土的產量，包括抗生素和止痛藥對乙酰氨基酚。草案中的一項政策還計劃把美企從

中國藥企收購新藥納入外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）強制審查。



據悉，目前中國臨床試驗數量已超越美國，上海更被視為可能取代波士頓與矽谷，成為全球

生物技術新中心。報道引發市場對中資生物科企「出海授權」前景的憂慮，雖然白宮發言人

Ｋｕｓｈ Ｄｅｓａｉ已發表聲明表示，政府目前「並未積極考慮」這份行政命令草案，惟《紐

約時報》指出，支持與反對該政策的兩大利益對立團體，正展開激烈遊說，政策的走向將深刻影

響全球藥品研發格局與患者權益。



港股醫藥板塊走跌，翰森製藥（０３６９２）挫近８﹒８％，為表現最差藍籌；藥明康德

（０２３５９）跌５﹒６％，藥明生物（０２２６９）軟４﹒３％；石藥集團（０１０９３）收

低７﹒５％，百濟神州（０６１６０）跌７％，中國生物製藥（０１１７７）跌約４％。



投行富瑞表示，有關消息是美國本土生物科技界及其投資者，與跨國藥企之間的角力。特朗

普女婿Ｊａｒｅｄ Ｋｕｓｈｎｅｒ等因投資本土初創，視中國製藥為「生存威脅」，因而遊說

政府設限，但該行認為輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）、默克（Ｍｅｒｃｋ）、阿斯利康

（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）等跨國巨頭才有關鍵作用，它們業務高度依賴中國生物技術企業提

供的低成本、高效率研發資產，緩解即將到來的「專利斷崖」與藥價壓力。



現行授權模式下，美國藥廠仍掌握絕大部分經濟利益－－中方合作夥伴通常僅享有中國境外

銷售額１０％至１５％的分潤，且不接觸敏感臨床數據。富瑞直言，相信跨國藥企正為中國生科

企業護航。



＊科企龍頭忙「抽水」，股價各自發展＊



今年以來港股市況向好，多隻科企龍頭創新高，隨之而來的「抽水」動作亦浮出水面。消息

指，騰訊（００７００）正考慮最快本月發行離岸人民幣債券（點心債），將是騰訊首次發行點

心債，也是自２０２１年４月以來該公司首次發債。而今日最新消息指，美團（０３６９０）亦

正考慮發行點心債，磋商仍處於初步階段，如果順利定價，也將是美團首次發行點心債。



此外，已確認融資的有－－百度（０９８８８）發行４４億元人民幣優先無擔保票據，利率

１﹒９％，２０２９年到期，目前已定價，預計近期完成發行。阿里巴巴（０９９８８）擬發行

本金總額為約３２億美元於２０３２年到期零息可轉換優先票據，集資用於一般公司用途，戰略

重點是增強雲基礎設施能力及拓展國際商業業務營運。



市場指，科企近期頻頻融資，不是「缺錢」，而是「要錢來做更大的事」，隨著生成式ＡＩ

、雲計算、量子技術等快速發展，企業需要大量資金投入研發與算力建設。此外，中美科技脫勾

、數據安全法規等不確定性增加，企業需要更強的資金緩衝。



上述科企今日升跌互見，美團跌５％，百度跌２﹒７％，騰訊跌０﹒７％，阿里升０﹒５％

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

