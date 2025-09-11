  • 會員
AH股新聞

11/09/2025 08:29

【大國博弈】王毅同魯比奧通話：反對美近來涉台消極言行

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（１０日）同美國國
務卿魯比奧通電話時表示，美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，
不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方
務必謹言慎行。
　
　　此外，在９日晚，國防部長董軍應約同美國國防部長赫格塞思視頻通話，董軍重申，任何「
以武助獨」「以台制華」圖謀和干涉都將被挫敗，呼籲構建「平等尊重、和平共處、穩定正向」
的兩軍關係。赫格塞思表示，美國無意與中國發生衝突，也不尋求政權更迭，強調美國在亞太地
區擁有「切身利益」，將堅決維護。
　
　　外交部網站新聞稿援引王毅稱，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持
兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。
　
　　王毅指出，中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和
平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。新聞稿並稱，雙方認為此次通話及
時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧
，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。
　
＊美國務院：雙方討論全球和地區議題＊
　
　　美國國務院發布聲明稱，魯比奧強調在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。
作為吉隆坡會談的延續，雙方亦討論其他全球和地區議題。
　
　　魯比奧７月在馬來西亞吉隆坡出席東盟外長會議期間與王毅會談，雙方都認為會談是積極和
具建設性。魯比奧當時指出，美國總統特朗普與中國國家主席習近平會晤的可能性很高。
（ｒｙ）

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

