11/09/2025 08:42

【關稅戰】墨西哥將把中國汽車關稅提高至５０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》報道，墨西哥１０日表示，將把針對來自中國和其
他亞洲國家的汽車關稅提高至５０％，政府稱這一廣泛的進口關稅改革將保護就業，分析人士認
為此舉旨在安撫美國。
　
　　墨西哥經濟部表示，將對包括紡織品、鋼鐵和汽車在內的多個行業的商品加徵不同程度的關
稅，價值５２０億美元的進口商品將受到影響。「針對這些本來就有的關稅，」墨西哥經濟部長
埃布拉德在被問及中國汽車進口關稅（目前為２０％）時對記者表示，「我們將做的是把關稅提
高到允許的最高水平。」
　
　　措施還包括對鋼鐵、玩具和摩托車加徵３５％的關稅；紡織品的稅率將在１０％至５０％之
間。
　
　　埃布拉德稱，這些措施在世界貿易組織（ＷＴＯ）規定的限制範圍內，目的是保護墨西哥的
就業，中國汽車進入當地市場的價格「低於我們所說的參考價」。該計劃仍需墨西哥國會批准，
目前政府在國會佔據重大優勢。
　
　　墨西哥經濟部在一份文件中表示，關稅將影響那些與墨西哥沒有貿易協議的國家，尤其是中
國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。
　
＊對華加稅或意在向特朗普示好＊
　
　　有分析師表示，墨西哥此舉有兩個目的：第一，增加收入，第二，向特朗普示好。分析認為
關稅可能會在短期內刺激對中國汽車的需求。
　
　　針對墨西哥擬提高關稅一事，中國外交部８月曾表示，中方堅決反對在他人脅迫下以各種名
目對華設限，損害中方正當權益。（ｒｙ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

