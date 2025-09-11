【關稅戰】墨西哥將把中國汽車關稅提高至５０％

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》報道，墨西哥１０日表示，將把針對來自中國和其

他亞洲國家的汽車關稅提高至５０％，政府稱這一廣泛的進口關稅改革將保護就業，分析人士認

為此舉旨在安撫美國。



墨西哥經濟部表示，將對包括紡織品、鋼鐵和汽車在內的多個行業的商品加徵不同程度的關

稅，價值５２０億美元的進口商品將受到影響。「針對這些本來就有的關稅，」墨西哥經濟部長

埃布拉德在被問及中國汽車進口關稅（目前為２０％）時對記者表示，「我們將做的是把關稅提

高到允許的最高水平。」



措施還包括對鋼鐵、玩具和摩托車加徵３５％的關稅；紡織品的稅率將在１０％至５０％之

間。



埃布拉德稱，這些措施在世界貿易組織（ＷＴＯ）規定的限制範圍內，目的是保護墨西哥的

就業，中國汽車進入當地市場的價格「低於我們所說的參考價」。該計劃仍需墨西哥國會批准，

目前政府在國會佔據重大優勢。



墨西哥經濟部在一份文件中表示，關稅將影響那些與墨西哥沒有貿易協議的國家，尤其是中

國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。



＊對華加稅或意在向特朗普示好＊



有分析師表示，墨西哥此舉有兩個目的：第一，增加收入，第二，向特朗普示好。分析認為

關稅可能會在短期內刺激對中國汽車的需求。



針對墨西哥擬提高關稅一事，中國外交部８月曾表示，中方堅決反對在他人脅迫下以各種名

目對華設限，損害中方正當權益。（ｒｙ）

