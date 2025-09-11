《以舊換新》上海家電家居以舊換新補貼規則調整：消費者需公證…

《經濟通通訊社１１日專訊》近期多地新一輪國補啟動，為防止騙補等情況發生，部分地區

調整了新規則。根據「上海商務」公眾號消息，自２０２５年９月２０日至１２月３１日，按照

「消費者報名、公證搖號、中簽領取資格」的方式開展家電家居以舊換新補貼活動，原則上每兩

周開展一輪報名，首輪報名時間為９月２０日至２２日。



本次活動涵蓋國補與市補兩大類，國補包括冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦等電子產品，

市補則涵蓋家電、家具照明、智能家居、適老化及家紡產品。消費者可通過雲閃付Ａｐｐ等渠道

報名參與，報名信息提交後不可更改。



中簽結果將由第三方公證機構搖號產生，並通過原報名渠道和短信通知。消費者需在中簽後

兩天內領取補貼資格券，逾期視為放棄，資格券可在線上或線下指定商戶核銷使用。活動明確限

上海市內消費者參與，報名及核銷過程中需開啟手機定位權限。對於通過不正當方式獲取優惠的

行為，主辦方有權取消資格並收回權益。



此外，９月１１日起，國補家電、手機數碼產品資格券暫停領取，市補家電家居家裝類活動

同步暫停，裝修建材、衛生潔具不再納入市補範圍。（ｒｙ）

