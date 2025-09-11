  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 09:07

《以舊換新》上海家電家居以舊換新補貼規則調整：消費者需公證…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近期多地新一輪國補啟動，為防止騙補等情況發生，部分地區
調整了新規則。根據「上海商務」公眾號消息，自２０２５年９月２０日至１２月３１日，按照
「消費者報名、公證搖號、中簽領取資格」的方式開展家電家居以舊換新補貼活動，原則上每兩
周開展一輪報名，首輪報名時間為９月２０日至２２日。
　
　　本次活動涵蓋國補與市補兩大類，國補包括冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦等電子產品，
市補則涵蓋家電、家具照明、智能家居、適老化及家紡產品。消費者可通過雲閃付Ａｐｐ等渠道
報名參與，報名信息提交後不可更改。
　
　　中簽結果將由第三方公證機構搖號產生，並通過原報名渠道和短信通知。消費者需在中簽後
兩天內領取補貼資格券，逾期視為放棄，資格券可在線上或線下指定商戶核銷使用。活動明確限
上海市內消費者參與，報名及核銷過程中需開啟手機定位權限。對於通過不正當方式獲取優惠的
行為，主辦方有權取消資格並收回權益。
　
　　此外，９月１１日起，國補家電、手機數碼產品資格券暫停領取，市補家電家居家裝類活動
同步暫停，裝修建材、衛生潔具不再納入市補範圍。（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處