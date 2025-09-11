  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 16:20

【關稅戰】回應出口增長放緩，外交部：中國仍是全球貿易的重要…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，外界關注中
國８月份出口總值增長放緩，有觀點認為這主要是受到對美出口額下降的影響，中美「關稅休戰
」的積極效應似乎正在減退。中國同歐盟、東盟、非洲、拉丁美洲等地區國家的貿易聯繫依然強
勁，一些指標呈現持續攀升的積極態勢。
　
　　對此，外交部發言人林劍表示，今年世界經濟不穩定性、不確定性進一步增多，中國外貿逆
勢而上，保持了穩健發展。最新數據顯示，今年前８個月，中國貨物貿易進出口總值同比增長
３﹒５％。一段時間以來，中國對歐盟、東盟、金磚、非洲國家特別是共建「一帶一路」國家的
進出口均實現增長，相當增幅是由在華外企貢獻。中國對外貿易的多元化不但有效緩解了外部經
貿環境波動帶來的沖擊，助力全球產供鏈穩定和優化，也讓國內外消費者和深耕中國的各國企業
切實受益。
　
　　林劍表示，事實再次證明，中國外貿仍是全球貿易的重要增量，中國經濟仍是世界經濟復甦
的主要支撐。相信隨著政策「組合拳」持續顯效，中國經濟的活力和潛力還將進一步釋放，持續
為世界經濟的發展注入寶貴的確定性。（ｊｑ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處