【關稅戰】回應出口增長放緩，外交部：中國仍是全球貿易的重要…

《經濟通通訊社１１日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，外界關注中

國８月份出口總值增長放緩，有觀點認為這主要是受到對美出口額下降的影響，中美「關稅休戰

」的積極效應似乎正在減退。中國同歐盟、東盟、非洲、拉丁美洲等地區國家的貿易聯繫依然強

勁，一些指標呈現持續攀升的積極態勢。



對此，外交部發言人林劍表示，今年世界經濟不穩定性、不確定性進一步增多，中國外貿逆

勢而上，保持了穩健發展。最新數據顯示，今年前８個月，中國貨物貿易進出口總值同比增長

３﹒５％。一段時間以來，中國對歐盟、東盟、金磚、非洲國家特別是共建「一帶一路」國家的

進出口均實現增長，相當增幅是由在華外企貢獻。中國對外貿易的多元化不但有效緩解了外部經

貿環境波動帶來的沖擊，助力全球產供鏈穩定和優化，也讓國內外消費者和深耕中國的各國企業

切實受益。



林劍表示，事實再次證明，中國外貿仍是全球貿易的重要增量，中國經濟仍是世界經濟復甦

的主要支撐。相信隨著政策「組合拳」持續顯效，中國經濟的活力和潛力還將進一步釋放，持續

為世界經濟的發展注入寶貴的確定性。（ｊｑ）

