《Ａ股行情》滬指低開０﹒１６％，墨西哥將對中國汽車加關稅，…

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今早個別走，滬綜指低開０﹒１６％，報

３８０６﹒０６點，深成指則高開０﹒１１％，創業板指高開０﹒４６％。外圍風險有所提升，

墨西哥宣布將對來自中國和其他亞洲國家的汽車徵收５０％的進口關稅，當局稱這一進口關稅改

革將保護就業，分析師認為此舉旨在安撫美國。美國政府傳正研議一項行政令，嚴格限制來自中

國的實驗性藥物與臨床數據，以應對中國生物科技崛起對美國產業的威脅。



墨西哥經濟部周三（１０日）表示，將對包括紡織品、鋼鐵和汽車在內的多個行業的商品加

徵不同程度的關稅，價值５２０億美元的進口商品將受到影響。除了將目前２０％的中國汽車進

口關稅提高至５０％外，還將對鋼鐵、玩具和摩托車加徵３５％關稅，紡織品的稅率將在１０％

至５０％之間。



此外，《紐約時報》報道稱，特朗普政府正在討論對來自中國地區的藥品施加嚴格限制。一

份起草中的行政令威脅要切斷來自中國的實驗性療法的供應。該草案並要求提高被認為在中國有

大規模生產的若干類藥物在美國境內的產量，包括抗生素和止痛藥對乙酰氨基酚。草案中的一項

政策還將對美企從中國藥企購買實驗性藥物權益的交易施加更嚴格審查。醫藥板塊開市即下插領

跌指數。



人行今日進行２９２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２１２６億元

逆回購到期，即今日淨投放７９４億元。（ｒｙ）

