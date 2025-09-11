  • 會員
11/09/2025 11:39

《Ａ股行情》滬綜指半日收升逾１％，創業板大漲４﹒３％返３０…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市早盤走高，滬指半日收升１﹒１２％，報
３８５５﹒１０點，深成指揚２﹒６３％，創業板指大漲４﹒３１％，重回３０００點，創
２０２２年１月以來新高；甲骨文美股周三（１０日）盤中飆約４３％，創歷史新高，人工智能
（ＡＩ）領域高速發展推動相關公司估值看漲，今日Ａ股科創５０亦暴漲５﹒３４％。滬深兩市
上午成交１４７９８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回升１９３７億元或
１５％。
　
　　盤面上，半導體板塊半日收漲６﹒３％，海光信息（滬：６８８０４１）升２０％封板，寒
武紀（滬：６８８２５６）漲近１１％，中芯國際（滬：６８８９８１）升逾７％。全球芯片代
工龍頭台積電周三（１０日）公布，８月合併營收３３５７﹒７億新台幣，環比增３﹒９％、同
比增３３﹒８％，表明全球對尖端人工智能芯片的需求仍然強勁。投資者愈發相信，在人工智能
技術廣泛採用的推動下，未來幾年人工智能支出將持續增長。
　
　　另外，豬肉股盤中衝高，牧原股份（深：００２７１４）半日升５﹒５％，溫氏股份
（深：３００４９８）升４﹒７％。中國對歐盟進口豬肉實施的臨時反傾銷昨日生效。中國對進
口豬肉產品徵收最高６２﹒４％關稅，措施影響到每年價值２０多億美元的豬肉產品，有可能侵
蝕整個歐盟豬肉行業的利潤率。內媒消息指，農業農村部畜牧獸醫局會同國家發改委價格司擬於
９月１６日在北京召開生豬產能調控企業座談會，將研究部署今年下半年及明年生豬產能調控工
作，利好行業前景。（ｒｙ）

