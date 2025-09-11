《Ａ股行情》滬指收升１﹒６５％，創業板漲５％，半導體股強彈…

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市在科技板塊帶動下集體收升，滬指全日漲１﹒６５％
，收報３８７５﹒３１點，創業板飆５﹒１５％，創逾三年七個月高點；另科創５０彈
５﹒３２％，深成指揚３﹒３６％。成交放量，滬深兩市全日交易額約２﹒４萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日增４５９６億元或２３％。
雖然美國和墨西哥揚言對華再加商品關稅或限制，投行摩根士丹利依然看好中國投資機會，
該行表示，鑑於中國在部分科技領域的全球領先地位、中央穩經濟的舉措以及流動性改善和政府
對股市的呵護，美國投資者對中國市場的興趣升至２０２１年以來的最高水平。
板塊來看，半導體升逾６％，元器件、ＣＰＯ、ＰＣＢ等硬件概念漲幅居前。全球芯片代工
龍頭台積電８月營收同比增３４％，表明全球對尖端人工智能芯片的需求仍然強勁。另外，６Ｇ
概念、通信設備股連升兩日，蘋果公司秋季新品發布會推出ｉＰｈｏｎｅ １７系列新款手機，
其中ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ僅支援ｅＳＩＭ，料帶領通信設備進化升級。
下跌方面，醫藥股受壓，百濟神州（滬：６８８２３５）跌超３﹒７％。《紐約時報》援引
一份行政命令草案報道稱，特朗普政府正在討論對中國藥品實施嚴格限制。草案中的一項政策要
求，美國製藥公司從中國藥企購買實驗性藥物的交易需要接受更嚴格審查。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４５４８﹒０３ ＋２﹒３１
上證指數 ３８７５﹒３１ ＋１﹒６５ １０１６７﹒９０
深證成指 １２９７９﹒８９ ＋３﹒３６ １４２０９﹒２０
創業板指 ３０５３﹒７５ ＋５﹒１５
科創５０ １３２６﹒０３ ＋５﹒３２
Ｂ股指數 ２６４﹒２２ ＋０﹒７６ ２﹒２９
深證Ｂ指 １３６３﹒５７ ＋０﹒３１ １﹒１８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
