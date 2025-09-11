《中國要聞》北京電信：ｅＳＩＭ手機業務１９日隨ｉＰｈｏｎｅ…

《經濟通通訊社１１日專訊》蘋果昨日凌晨正式發布僅支持ｅＳＩＭ的ｉＰｈｏｎｅ

Ａｉｒ，目前內地只有中國聯通（００７６２）已於天津、北京、河北等２５個省市重啟了

ｅＳＩＭ功能。中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）昨表示ｅＳＩＭ手機業務已全面

準備就緒，只待工信部正式批覆後，北京電信昨晚連夜通過小紅書帳號宣布，「電信ｅＳＩＭ來

了！隨蘋果９月１９日開售同步上線體驗」，而且「套餐資費、權益不變」。



北京電信介紹，營業員將會全程協助用戶辦理ｅＳＩＭ功能，現場即可開通使用。而在用戶

啟用ｅＳＩＭ後，如需更換為非ｅＳＩＭ終端，可申請恢復實體ＳＩＭ卡服務。所有北京電信線

下營業廳均可辦理，但不支持線上辦理。



另外，中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）方面表示，公司已經支持ｅＳＩＭ手

機業務，開放服務時間將另行告知。



內地三大電信營運商於２０２３年暫停受理ｅＳＩＭ手錶一號雙終端業務及獨立ｅＳＩＭ卡

的辦理申請，理由是業務維護升級。今年６月，有消息指三大電信商將於今年下半年重啟

ｅＳＩＭ業務，次月中國聯通上線ｅＳＩＭ手機業務開通頁面。（ｓｌ）

