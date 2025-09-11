【聚焦數據】廣東前８個月出口增速略加快至１﹒９％，進口增速…

《經濟通通訊社１１日專訊》海關總署廣東分署公布，今年前８個月，廣東外貿進出口

６﹒２１萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長４﹒２％，增速較前７個月放緩０﹒１個百

分點，但快於全國０﹒７個百分點，佔全國外貿總值的２１％。其中，出口３﹒９７萬億元，增

長１﹒９％，增速較前７個月加快０﹒２個百分點；進口２﹒２４萬億元，增長８﹒５％，增速

較前７個月放緩０﹒８個百分點。



前８個月，廣東以一般貿易方式進出口３﹒６６萬億元，增長３﹒８％，佔進出口總值的

５９％；保稅物流進出口１２４３１﹒５億元，增長１１﹒８％，佔２０﹒０３％；加工貿易進

出口１２３８７﹒３億元，下降１﹒５％，佔１９﹒９６％。保稅物流進出口規模超過加工貿易

。



＊外資企業進出口連增７個月，國企進出口首８月降１５﹒３％＊



前８個月，廣東民營企業進出口３﹒９９萬億元，增長４﹒８％，佔進出口總值的

６４﹒２％；外商投資企業進出口１﹒９４萬億元，增長５﹒６％，佔比較去年同期提升０﹒４

個百分點至３１﹒３％，今年以來廣東外商投資企業進出口持續向好，單月已連續７個月實現正

增長；國有企業進出口２５３２﹒４億元，下降１５﹒３％。



前８個月，東盟、香港、歐盟分別為廣東前三大貿易夥伴，廣東對其進出口分別達到

１﹒０２萬億元、７８２６﹒２億元、７４７８﹒３億元，均實現較快增長並高於廣東外貿整體

增速。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口２﹒４１萬億元，增長４﹒３％，佔廣東進出

口總值的３８﹒９％。



＊出口電腦及其零部件增近１２％，進口半導體製造設備增五成＊



前８個月，廣東出口機電產品２﹒６９萬億元，增長７﹒３％，佔廣東出口總值的

６７﹒９％。其中，出口電腦及其零部件２８８３﹒３億元，增長１１﹒７％；電工器材

２８６２﹒４億元，增長１８﹒３％；集成電路２３６４億元，增長３０﹒６％。此外，今年以

來廣東「新三樣」出口表現亮眼，前８個月出口１２６３﹒９億元，增長３３％。同期，出口勞

動密集型產品４９４１﹒５億元，下降９％，佔１２﹒５％。



前８個月，廣東進口機電產品１﹒５６萬億元，增長１５﹒２％，佔廣東進口總值的

６９﹒６％。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口８２１５﹒２億元、

２３９９﹒６億元、５２８﹒９億元，分別增長１４﹒３％、４６﹒６％、５０﹒６％。同期，

進口農產品１４８６﹒５億元，增長４﹒２％。（ｓｌ）

