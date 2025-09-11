  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 09:51

【聚焦數據】廣東前８個月出口增速略加快至１﹒９％，進口增速…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海關總署廣東分署公布，今年前８個月，廣東外貿進出口
６﹒２１萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長４﹒２％，增速較前７個月放緩０﹒１個百
分點，但快於全國０﹒７個百分點，佔全國外貿總值的２１％。其中，出口３﹒９７萬億元，增
長１﹒９％，增速較前７個月加快０﹒２個百分點；進口２﹒２４萬億元，增長８﹒５％，增速
較前７個月放緩０﹒８個百分點。
　
　　前８個月，廣東以一般貿易方式進出口３﹒６６萬億元，增長３﹒８％，佔進出口總值的
５９％；保稅物流進出口１２４３１﹒５億元，增長１１﹒８％，佔２０﹒０３％；加工貿易進
出口１２３８７﹒３億元，下降１﹒５％，佔１９﹒９６％。保稅物流進出口規模超過加工貿易

　
＊外資企業進出口連增７個月，國企進出口首８月降１５﹒３％＊
　
　　前８個月，廣東民營企業進出口３﹒９９萬億元，增長４﹒８％，佔進出口總值的
６４﹒２％；外商投資企業進出口１﹒９４萬億元，增長５﹒６％，佔比較去年同期提升０﹒４
個百分點至３１﹒３％，今年以來廣東外商投資企業進出口持續向好，單月已連續７個月實現正
增長；國有企業進出口２５３２﹒４億元，下降１５﹒３％。
　
　　前８個月，東盟、香港、歐盟分別為廣東前三大貿易夥伴，廣東對其進出口分別達到
１﹒０２萬億元、７８２６﹒２億元、７４７８﹒３億元，均實現較快增長並高於廣東外貿整體
增速。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口２﹒４１萬億元，增長４﹒３％，佔廣東進出
口總值的３８﹒９％。
　
＊出口電腦及其零部件增近１２％，進口半導體製造設備增五成＊
　
　　前８個月，廣東出口機電產品２﹒６９萬億元，增長７﹒３％，佔廣東出口總值的
６７﹒９％。其中，出口電腦及其零部件２８８３﹒３億元，增長１１﹒７％；電工器材
２８６２﹒４億元，增長１８﹒３％；集成電路２３６４億元，增長３０﹒６％。此外，今年以
來廣東「新三樣」出口表現亮眼，前８個月出口１２６３﹒９億元，增長３３％。同期，出口勞
動密集型產品４９４１﹒５億元，下降９％，佔１２﹒５％。
　
　　前８個月，廣東進口機電產品１﹒５６萬億元，增長１５﹒２％，佔廣東進口總值的
６９﹒６％。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口８２１５﹒２億元、
２３９９﹒６億元、５２８﹒９億元，分別增長１４﹒３％、４６﹒６％、５０﹒６％。同期，
進口農產品１４８６﹒５億元，增長４﹒２％。（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處