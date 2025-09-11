餓了麼：逐步取消超時扣款，升級防疲勞規則，確保騎手收入不低…

《經濟通通訊社１１日專訊》上海市總工會表示，「餓了麼」平台算法和勞動規則協商懇談

會昨（１０日）在上海召開。會上勞資雙方形成並簽訂了《２０２５ 年度「餓了麼」平台算法

和勞動規則協議》，內容涵蓋勞動報酬、休息休假、福利保障、勞動保護、管理機制優化等多個

方面，將覆蓋全平台超過４００萬名專送、眾包和服務商人員等。



其中，平台將逐步取消超時扣款，推動管理從負向處罰轉向正向激勵；升級防疲勞規則如增

加智能ＡＩ助手提前語音提醒等，並優化「強制下線」功能，探索延展下線休息時長，連續配送

４小時，系統提示小休至少２０分鐘，嚴格執行網約配送員每日配送時長制度。



＊將交通管制、天氣預警動態等納入調度派單算法＊



此外，平台將交通管制、天氣預警動態因素納入調度派單算法，並引入實時「紅綠燈」導航

管控，以降低騎手超時及事故風險；優化商家出餐時間預估模型，避免商家人工操作帶來的高誤

差率，縮短網約配送員出餐等候時間。



與此同時，平台將通過優化計價算法模型和規則以及督促服務商，保障眾包及專送網約配送

員正常勞動時的收入不低於當地最低小時、月工資標準。平台還會為騎手提供職業傷害保障、幫

困專項資金等多項福利，並計劃於２０２５年底前實現網約配送員養老保險和醫療保險補貼覆蓋

全國。



據介紹，全國首份平台算法和勞動規則協議《２０２５年度「餓了麼」（上海）網約配送算

法和勞動規則協議》今年４月在上海誕生，當中包含多項保障騎手切身利益的條款。隨後，全國

９個重點省（市）陸續召開了協商懇談會，平台多途徑面向２００多個城市的一線網約配送員徵

集意見建議。截至９月５日，平台共收到意見建議近１萬條，並將其分類歸納為２１７類問題，

其中７２類問題平台已制定方案並協調解決、１３６類問題平台已作了回應並承諾逐步優化，涉

及勞動者勞動報酬、休息休假、勞動保護、福利保障等問題較為集中，而這些也是本次協商懇談

會的重點協商議題。



會上，１１名協商代表來自北京、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、湖南、四川、廣東等９

省（市），包括一線網約配送員１０人（眾包騎手３人，專送騎手７人），與由算法技術、合規

管理、物流、法務、權益保障、騎手關懷和加盟商（服務商）等９人代表組成的平台企業方代表

協商討論。（ｓｌ）

