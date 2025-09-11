  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 10:16

餓了麼：逐步取消超時扣款，升級防疲勞規則，確保騎手收入不低…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上海市總工會表示，「餓了麼」平台算法和勞動規則協商懇談
會昨（１０日）在上海召開。會上勞資雙方形成並簽訂了《２０２５　年度「餓了麼」平台算法
和勞動規則協議》，內容涵蓋勞動報酬、休息休假、福利保障、勞動保護、管理機制優化等多個
方面，將覆蓋全平台超過４００萬名專送、眾包和服務商人員等。
　
　　其中，平台將逐步取消超時扣款，推動管理從負向處罰轉向正向激勵；升級防疲勞規則如增
加智能ＡＩ助手提前語音提醒等，並優化「強制下線」功能，探索延展下線休息時長，連續配送
４小時，系統提示小休至少２０分鐘，嚴格執行網約配送員每日配送時長制度。
　
＊將交通管制、天氣預警動態等納入調度派單算法＊
　
　　此外，平台將交通管制、天氣預警動態因素納入調度派單算法，並引入實時「紅綠燈」導航
管控，以降低騎手超時及事故風險；優化商家出餐時間預估模型，避免商家人工操作帶來的高誤
差率，縮短網約配送員出餐等候時間。
　
　　與此同時，平台將通過優化計價算法模型和規則以及督促服務商，保障眾包及專送網約配送
員正常勞動時的收入不低於當地最低小時、月工資標準。平台還會為騎手提供職業傷害保障、幫
困專項資金等多項福利，並計劃於２０２５年底前實現網約配送員養老保險和醫療保險補貼覆蓋
全國。
　
　　據介紹，全國首份平台算法和勞動規則協議《２０２５年度「餓了麼」（上海）網約配送算
法和勞動規則協議》今年４月在上海誕生，當中包含多項保障騎手切身利益的條款。隨後，全國
９個重點省（市）陸續召開了協商懇談會，平台多途徑面向２００多個城市的一線網約配送員徵
集意見建議。截至９月５日，平台共收到意見建議近１萬條，並將其分類歸納為２１７類問題，
其中７２類問題平台已制定方案並協調解決、１３６類問題平台已作了回應並承諾逐步優化，涉
及勞動者勞動報酬、休息休假、勞動保護、福利保障等問題較為集中，而這些也是本次協商懇談
會的重點協商議題。
　
　　會上，１１名協商代表來自北京、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、湖南、四川、廣東等９
省（市），包括一線網約配送員１０人（眾包騎手３人，專送騎手７人），與由算法技術、合規
管理、物流、法務、權益保障、騎手關懷和加盟商（服務商）等９人代表組成的平台企業方代表
協商討論。（ｓｌ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處