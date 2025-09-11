  • 會員
11/09/2025 11:06

《中國要聞》海南：加大金融支持力度，全力打造跨境電商服務新…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海南省人民政府近日印發《中國（海南）跨境電子商務綜合試
驗區實施方案》（下稱《實施方案》），稱要依托海南自貿港政策優勢探索跨境電子商務新場景
，全力打造賦能全國、輻射全球的跨境電子商務服務新高地，目標是形成「買全球、賣全球」的
雙向貿易流通格局，到２０３０年實現跨境電子商務進出口規模年均增長２０％，主要舉措包括
加大對跨境電子商務金融支持力度，研究出台一系列金融便利化舉措等。
　
　　《實施方案》表示，主要任務是建設兩個平台－－完善省級跨境電子商務公共服務平台、建
設線下跨境電子商務載體平台，以及構建六大體系－－信息共享體系、智能物流體系、金融服務
體系、信用監管體系、統計監測體系、風險防控體系。主要舉措則有四個方面，分別是打造跨境
電子商務進口消費中心、培育跨境電子商務出口三場景、優化跨境電子商務會展和直播生態、發
展跨境電子商務配套服務業態。
　
＊支持銀行幫助企業規避匯率波動風險，降低匯兌成本＊
　
　　其中在發展跨境電子商務配套服務業態方面，《實施方案》提出，優化跨境電子商務金融服
務。支持銀行通過海南自由貿易港多功能自由貿易帳戶為跨境電子商務企業提供便利的結算服務
，幫助企業規避匯率波動風險、降低匯兌成本。進一步推動跨境電子商務結算便利化，簡化入境
資金的貿易背景審查流程。支持保險機構為跨境電子商務企業提供政治風險、收匯風險保障和保
單融資。
　
＊支持跨境空運集拼，建退換貨＋維修專用倉實現「海南售後」＊
　
　　在培育跨境電子商務出口三場景方面，《實施方案》提出，建設中國－東南亞跨境電子商務
航空物流通道，支持開通至東南亞等重點跨境電子商務市場的全貨機航線，支持開展多貨源國與
海南、東南亞聯通的「跨境空運集拼」業務，支持含鋰電池等跨境電子商務帶電貨物航空運輸。
支持跨境電子商務企業在海南設立東南亞集貨倉，引導企業與國際航空公司、包機公司等合作，
打造跨境電子商務航空轉運站。發展跨境電子商務出口退換貨與維修。聚焦東南亞市場，建設跨
境電子商務出口「退換貨＋維修」專用倉，實現跨境電子商務「全國出口、海南售後」。
（ｓｌ）

