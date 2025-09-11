《中國監管》惡意炒作企業負面信息，網信辦關閉禁言多個社交平…

《經濟通通訊社１１日專訊》國家網信辦今日公布「清朗．優化營商網絡環境－整治涉企網

絡『黑嘴』」專項行動第二批涉企違法違規典型案例。其中，微信公眾號「通信圈」，抖音、微

博、微信等平台帳號「券業行家」、「煤文化」等，長期集納發布涉企負面信息，以「茶水費」

、「商業合作」等名義，向企業索取高額費用，並在合作到期前持續發布虛假不實信息威脅企業

續簽合同。涉及的帳號已被依法依約關閉，帳號主體被納入平台黑名單管理。



另外，微信公眾號「國際投行研究報告」、「ＩＰＯ超級情報局」、百度百家號「博望財經

」等，為博取流量，長期惡意集納炒作上市公司、擬上市公司負面信息，發布「業績真實性存疑

」、「營業收入驟然下滑」等虛假不實信息，歪曲解讀企業財務報表，惡意唱衰企業經營狀況。

涉及的帳號已被依法依約採取禁言處置。



與此同時，微信公眾號「固收得啵李」、「鈔票不睡覺」，今日頭條、百度、微博等平台帳

號「首席商業智慧」、「九號財經」等，以「標題黨」、「小作文」等形式長期發布炒作銀行、

信託等金融機構「業績爆雷」、「產品兌付大規模逾期」等虛假不實信息，干擾企業正常經營，

影響金融市場穩定。涉及的帳號已被依法依約採取關閉或禁言處置。



此外，抖音、小紅書、微博、嗶哩嗶哩等平台帳號「大嘴博士」運營主體與某美妝產品企業

存在商業利益關系。上述帳號多次針對同領域競爭對手產品發布炒作沒有法律效力的測評信息，

誤導消費者，干擾正常市場秩序。涉及的帳號已被依法依約採取禁言措施。（ｓｌ）

