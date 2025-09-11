  • 會員
11/09/2025 14:26

【ＡＩ】奇瑞墨甲機器人相關產品據報下月正式發布並開啟招商

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國產人形機器人加速商業化。據《財聯社》引述知情人士報道
，奇瑞汽車旗下墨甲機器人的相關產品將於今年１０月對外公開發布，並開啟招商。知情人士稱
，墨甲機器人產品將面向經銷商，也會面向其他零售商和個人用戶。
　
　　今年７月曾有市場消息稱，墨甲機器人於當月在北京舉行了主要面向汽車經銷商的首屆中國
市場招商會。
　
　　公開資料顯示，奇瑞汽車今年１月註冊成立了安徽墨甲智創機器人科技有限公司（墨甲機器
人），註冊資金１億元人民幣。新公司由奇瑞汽車１００％持股，經營範圍包括智能機器人銷售
研發、工業機器人製造銷售及服務消費機器人製造銷售等。
　
＊「墨茵」已在吉隆坡、香港等地４Ｓ店「上班」＊
　
　　墨甲自主研發的首款人形機器人「墨茵」於２０２３年完成首輪研發測試，年底首台樣機下
線。２０２４年初，「墨茵」亮相奇瑞全球經銷商大會，展示直立行走、語音對話、手部動作等
基本能力，以及連續人機對話互動。同年１０月，在奇瑞全球創新大會上，「墨茵」展示「繞車
講解」、「自主導航」等核心功能；１１月，在國家技能大賽中展示「送水」服務。今年３月，
奇瑞方面透露，「墨茵」已在吉隆坡４Ｓ店「上崗」；４月，奇瑞宣布已完成首批墨甲人形機器
人２２０台的全球交付；６月，奇瑞再透露其已「入職」香港４Ｓ店。
　
　　據公開信息，「墨茵」身高１６７ｃｍ、體重６５ｋｇ，擁有４１個自由度，單手１２自由
度，最大行走速度可達１ｍ╱ｓ，電池容量０﹒７ｋｗｈ，續航時間２小時。硬件上配備了３Ｄ
激光雷達、深度相機、全景相機及超聲雷達、麥克風陣列等。
　
　　按照墨甲方面披露的「三步走」戰略，其將從「扎根４Ｓ場景」拓展到「公共服務領域」，
最終落地「家庭服務」。（ｓｌ）

