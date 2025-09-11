【ＦＯＣＵＳ】甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

【ＦＯＣＵＳ】「恐龍」復活、點「雲」成金－－ＡＩ軍備競賽白熱化，ｎｏｔｈｉｎｇ

ｉｓ ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ。創業於１９７７古早年代的軟件公司甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ），

憑藉爆炸性的雲端業務增長指引，市值一日之間暴漲２４４０億美元。另一邊廂，遭博通

（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）狙擊的晶片之王英偉達（Ｎｖｉｄｉａ），亦跨界到「雲」。



＊雲業務發力，股價狂飆＊



阿里巴巴（０９９８８）二季度雲業務收入按年大增２６％，帶動公司績後股價單日勁升

１８％，周三（１０日）更創５２周新高。惟相比太平洋對岸的甲骨文，只是小巫見大巫。這個

昔日數據庫寡頭，多年來「雲轉型」未果淪為二流玩家，突然借ＡＩ東風翻身，股價周三（１０

日）狂飆３６％。



催化劑當屬強勁的業績指引，公司預期，本財年「雲基礎設施（ＯＣＩ）」收入增７７％至

１８０億美元，未來４個財年分別達３２０億、７３０億、１１４０億、１４４０億美元。不過

，英偉達僅展望未來一季的營收，甲骨文的「水晶球」一眼就是５年，是否可信？公司底氣來自

４５５０億美元的「剩餘履約義務（相當於儲備訂單）」，更預計未來數月將超過５０００億美

元。



＊憑中立、靈活策略逆襲＊



由此衍生的問題是，何解ＯｐｅｎＡＩ、ｘＡＩ等巨頭，不幫襯雲業務市佔遙遙領先的

ＡＷＳ（亞馬遜旗下）、Ａｚｕｒｅ（微軟旗下），卻選擇甲骨文？除了更低的使用、遷移成本

，最大優勢或是其採用中立、靈活的「多雲」策略。



所謂中立，即是甲骨文未推出自有大模型，而是允許客戶直接在雲上自由使用各種大模型（

如ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉ、Ｇｒｏｋ等）；所謂靈活，則是甲骨文既與ＡＷＳ、

Ａｚｕｒｅ互聯，又通過遍布全球的數據中心連接各種公有雲、專用雲等，滿足幾乎任何場景。



為了應付巨額合同，甲骨文預計本財年資本支出按年升６５％至３５０億美元，以擴建全球

數據中心，僅英偉達Ｂ２００、Ｈ２００ ＧＰＵ就擬擴展至逾１３萬個、６﹒５萬個。



＊ＡＩ「永動機」暫難證偽＊



大幹快上之下，甲骨文最新財季增收不增利，ＧＡＡＰ淨利僅２９億美元，近持平去年。換

言之，雖「恐龍」復活，但巨額資本開支與盈利壓力揮之不去，更遑論與ＯｐｅｎＡＩ的最新合

約，據測算所需電力將相當於逾兩個胡佛水壩的發電量。



此種大躍進能否持續？市場似繼續用脚為「ＧＰＵ－雲－ＡＩ大模型」驅動的「永動機」投

票。獲英偉達支持的雲服務商ＣｏｒｅＷｅａｖｅ執行長最新稱，「需求的深度、規模與廣度都

將壓倒性的大」

，帶動該股周三同升１７％。而兩年前就推出自家雲ＤＧＸ Ｃｌｏｕｄ的英偉達，最新季報顯

示，多年期雲端服務協議金額按年飆兩倍至１０９億美元，華爾街齊押注其股價將企上２字頭。



