《中國要聞》廣東２３條舉措推動入境旅遊：加強與港澳合作，聯…

《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省文化和旅遊廳聯合省委宣傳部、省委外辦、公安廳等多

個部門聯合印發《關於加快入境旅遊高質量發展若干舉措》（下稱《舉措》），《舉措》包括優

化簽證和通關政策、推進航旅深度融合、豐富入境遊產品供給、完善入境旅遊綜合服務、加強融

合宣傳和精準營銷、提升文旅場所開放管理水平等六大方面共２３條。



其中，《舉措》明確，進一步提升口岸通關效率，優化設置境外遊客入境查驗通道，用好用

足外國人２４╱２４０小時過境免簽和單方面免簽、互免簽證政策。



《舉措》並提出打造２－３個具有國際影響力的世界級旅遊景區、度假區，全面提升濱海旅

遊，打造一批「跳島遊」、灣區海上「一程多站」旅遊線路。支持拓展境內外海洋旅遊線路和產

品，探索開展國際郵輪在港停泊「靜態遊」等多種類旅遊新業態，推進粵港澳遊艇自由行。加強

與港澳旅遊部門合作，組織大灣區城市聯合赴海外宣傳推廣粵港澳「一程多站」線路產品，展示

大灣區文旅資源和形象。



《舉措》又提出，鼓勵採取線上預約或購票的４Ａ級以上旅遊景區提供英文預約購票界面。

推動Ａ級旅遊景區、旅遊度假區、星級旅遊飯店等按照標準完善多語種標識及導覽設施。打造具

有國際影響力的節會賽事，持續豐富國際性體育賽事舉辦種類。用好粵劇、龍舟、醒獅、英歌、

行花街等非遺資源，加強具有嶺南特色傳統節日、特色民俗文化活動的統籌規劃。（ｓｌ）

