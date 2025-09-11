  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/09/2025 17:39

《中國要聞》廣東２３條舉措推動入境旅遊：加強與港澳合作，聯…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省文化和旅遊廳聯合省委宣傳部、省委外辦、公安廳等多
個部門聯合印發《關於加快入境旅遊高質量發展若干舉措》（下稱《舉措》），《舉措》包括優
化簽證和通關政策、推進航旅深度融合、豐富入境遊產品供給、完善入境旅遊綜合服務、加強融
合宣傳和精準營銷、提升文旅場所開放管理水平等六大方面共２３條。
　
　　其中，《舉措》明確，進一步提升口岸通關效率，優化設置境外遊客入境查驗通道，用好用
足外國人２４╱２４０小時過境免簽和單方面免簽、互免簽證政策。
　
　　《舉措》並提出打造２－３個具有國際影響力的世界級旅遊景區、度假區，全面提升濱海旅
遊，打造一批「跳島遊」、灣區海上「一程多站」旅遊線路。支持拓展境內外海洋旅遊線路和產
品，探索開展國際郵輪在港停泊「靜態遊」等多種類旅遊新業態，推進粵港澳遊艇自由行。加強
與港澳旅遊部門合作，組織大灣區城市聯合赴海外宣傳推廣粵港澳「一程多站」線路產品，展示
大灣區文旅資源和形象。
　
　　《舉措》又提出，鼓勵採取線上預約或購票的４Ａ級以上旅遊景區提供英文預約購票界面。
推動Ａ級旅遊景區、旅遊度假區、星級旅遊飯店等按照標準完善多語種標識及導覽設施。打造具
有國際影響力的節會賽事，持續豐富國際性體育賽事舉辦種類。用好粵劇、龍舟、醒獅、英歌、
行花街等非遺資源，加強具有嶺南特色傳統節日、特色民俗文化活動的統籌規劃。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰11/09/2025 17:43  《中國監管》小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜…

下一篇新聞︰11/09/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

11/09/2025 18:02  《中國要聞》國家醫保局首次公開７宗個人騙保案例，涉冒名就醫…

11/09/2025 17:58  【ＡＩ】宇樹回應打擂台機器人滿腿傷痕：同事打的，需藉高強度…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處