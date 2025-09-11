  • 會員
AH股新聞

11/09/2025 16:25

盈透證券收緊內地居民開美股帳戶，取消存量證明開戶，須提供境…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》跨境互聯網券商對內地居民開立美股、港股帳戶的政策全面收
緊，繼富途控股、長橋證券、華盛證券等多家機構取消「存量證明」開戶方式，轉為要求提供境
外工作或生活證明後，全球最大互聯網券商之一盈透證券（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｃｅ　
Ｂｒｏｋｅｒｓ）也於近期跟進。據《界面新聞》報道，自今年８月開始，盈透證券要求申請開
美國投資帳戶的內地投資者提供長期在境外生活或工作的證明，盈透證券ＡＰＰ更已在境內各大
應用商店下架。報道引述盈透證券客服稱，相關證明可以是內地以外的水、電、燃氣帳單，「香
港地區的帳單也可以」。
　
　　《２１世紀經濟報道》指出，內地自２０２１年開始對跨境互聯網券商嚴監管，曾在
２０２２年底整治了富途控股、老虎證券非法跨境展業問題，禁止其招攬境內投資者及發展境內
新客戶、開立新帳戶。２０２３年初，中證監正式發布《證券經紀業務管理辦法》，加強對非法
跨境經紀業務的日常監管。中證監發言人當時表示，相關整改工作按照「有效遏制增量，有序化
解存量」原則開展，核心要求是禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其
開立新帳戶。
　
＊中國稅務部門通過ＣＲＳ追收內地居民炒美股港股所得稅＊
　
　　與此同時，隨著中國稅收徵管體系與國際規則接軌，特別是在ＣＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　
Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ，共同申報準則）框架下，當局對個人境外所得的徵稅
實施力度顯著加大。今年第二季以來，不少港股、美股投資者收到補稅通知。因此，一些投資者
試圖通過非ＣＲＳ簽約國的券商投資美股、港股，例如美國的盈透證券。
　
　　《界面新聞》引述盈透證券人士指，目前只有開立美國盈透帳戶，數據遵循ＦＡＴＣＡ（美
國《海外帳戶稅收遵從法案》）體系，不會被交換給中國稅務總局；如果開立的是香港盈透帳戶
，仍需遵循ＣＲＳ要求，投資者的收入數據有被交換的可能。
　
　　匯生國際資本行政總裁黃立沖則指出，內地稅務機關雖然不會因ＦＡＴＣＡ直接批量獲得中
國居民在美帳戶數據，但不排除通過ＣＲＳ、資金流與協作執法實現穿透。（ｓｌ）

