11/09/2025 15:25

《中國要聞》新能源車購置稅明年起恢復徵收，首兩年減半收５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今年是中國對新能源汽車免徵車輛購置稅（下稱「車購稅」）
的最後一年，明年起將恢復徵稅，買新能源車要交多少稅的話題近期備受關注，一度登上社交平
台熱搜榜。內媒《第一財經》指出，按照相關公告規定，２０２６年１月１日起至２０２７年
１２月３１日期間購買的新能源汽車，減半徵收車輛購置稅，每輛減稅額不超過１﹒５萬元（人
民幣．下同），即是說，雖然１０％的新能源車車購稅明年恢復，但仍有兩年的減稅期，明年和
後年只需繳５％。
　
　　車購稅一般按照購車方支付給銷售者的全部價款（不含增值稅稅款）為計稅依據，按照上述
１﹒５萬元最高車購稅減免額計算，購車全部價款為３０萬元。換言之，如果明年、後年購買一
輛３０萬元或以下的新能源汽車，只需按照５％繳納車購稅；但如果購車全部價款超過３０萬元
，則需按１０％計稅後減去１﹒５萬元最高免稅額。財政部相關負責人曾解釋，設置減稅最高限
額，是為了避免高檔豪華新能源車佔用過多車購稅優惠資源。
　
　　在中國境內購買汽車的個人和單位，本來需要繳納車購稅，但為了支持新能源汽車產業發展
，中國自２０１４年起對購買新能源汽車免徵車輛購置稅。近年，隨著新能源汽車產業發展壯大
，相應財政補貼和稅收優惠政策陸續退出，以促進企業自身發展，盡早實行市場化運行。
（ｓｌ）

