《債務風險》彭博：中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企…

《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中央政府考慮引導國有商業銀

行以及包括國家開發銀行在內的政策性銀行，向地方政府的融資平台和關聯企業提供貸款，以支

持償還拖欠的企業帳款。專家估計，這些欠款的總額可能達數萬億元（人民幣．下同）。



＊首階段或能還債至少１萬億，爭取２０２７年前全部清還＊



知情人士透露，該計劃將分階段實施，第一階段有望完成至少１萬億元企業帳款的清欠，而

總任務爭取在２０２７年前完成。



知情人士又稱，政府數月來已引導國內大型銀行為此行動提供支持，向地方政府的融資平台

和關聯企業提供貸款，包括但不限於流動性貸款，用於償還拖欠的企業帳款。儘管此類債務通常

不直接歸屬於地方政府，但這些舉債主體的融資大多用於地方政府基礎設施建設，因此仍需承擔

償還責任。



知情人士提到，該政策可能還需要監管層的進一步支持，因為銀行對風險有顧慮，他們希望

獲得免責等保障，以免在貸款變成壞帳情況下被追究責任。



報道指，這是繼去年化解隱性債方案公布之後，中國官方再次著力化解地方政府債務風險、

激發經濟發展動力的舉措。中國國家主席習近平曾在今年２月的一次講話中，要求著力解決拖欠

民營企業帳款問題。



報道又指，中國國家發改委、國家金融監督管理總局和國家開發銀行未回覆置評請求。



報道並提到，儘管沒有公開統計數據，但經濟學家李稻葵曾估計，地方政府拖欠企業款項和

公務員薪資約１０萬億元左右，相當於中國去年國內生產總值（ＧＤＰ）的７％。



財通證券上周的一份報告稱，根據對土儲專項債、項目建設專項債等估算，預計中國今年用

於解決拖欠企業帳款的專項債額度可能在２０００億元左右。（ｓｌ）

