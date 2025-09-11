  • 會員
11/09/2025 08:14

中廣核電力（０１８１６）獲准註冊債務融資工具，可分期發行融…

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，近日
收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受註冊通知書》，交易商協會接受該集團債務融資工
具註冊。
　
　　該集團指，債務融資工具註冊自通知書落款之日起２年內有效，可分期發行超短期融資券、
短期融資券、中期票據、資產支持票據、綠色債務融資工具及定向債務融資工具等產品。
（ｗｈ）

