中廣核電力（０１８１６）獲准註冊債務融資工具，可分期發行融…

《經濟通通訊社１１日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，近日

收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受註冊通知書》，交易商協會接受該集團債務融資工

具註冊。



該集團指，債務融資工具註冊自通知書落款之日起２年內有效，可分期發行超短期融資券、

短期融資券、中期票據、資產支持票據、綠色債務融資工具及定向債務融資工具等產品。

（ｗｈ）

