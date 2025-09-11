中廣核電力（０１８１６）獲准註冊債務融資工具，可分期發行融…

《經濟通通訊社１１日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，近日
收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受註冊通知書》，交易商協會接受該集團債務融資工
具註冊。
該集團指，債務融資工具註冊自通知書落款之日起２年內有效，可分期發行超短期融資券、
短期融資券、中期票據、資產支持票據、綠色債務融資工具及定向債務融資工具等產品。
（ｗｈ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
11/09/2025 08:14
《經濟通通訊社１１日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，近日
收到中國銀行間市場交易商協會下發的《接受註冊通知書》，交易商協會接受該集團債務融資工
具註冊。
該集團指，債務融資工具註冊自通知書落款之日起２年內有效，可分期發行超短期融資券、
短期融資券、中期票據、資產支持票據、綠色債務融資工具及定向債務融資工具等產品。
（ｗｈ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N