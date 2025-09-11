華泰證券（０６８８６）發次級債券籌獲２０億人幣，票息２﹒１…

《經濟通通訊社１１日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，
２０２５年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）發行２０億元人民幣，超額認購
１﹒１８倍，金額為規劃上限４０％。
該集團指，債券票息２﹒１９％，期限為５年，而債券承銷機構的共同關聯方南方基金管理
參與認購２﹒３億元人民幣。（ｗｈ）
11/09/2025 08:14
