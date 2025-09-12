《政政經經》Ａ股昨日升，港股跌，兩市都是創近年╱月高位後回調，後市兩市均望好。



９月１１日，周四Ａ股三大股指全天保持震盪向上走勢，滬指收市漲１﹒６％，報３８７５

點；深成指漲３﹒４％，報１２９７９點；創業板指漲５﹒１％，報３０５３點；科創５０指數

漲５﹒３％，報１３２６點。其中，創業板指和深成指雙雙再創年內新高。滬深兩市成交額

２﹒４４萬億元人民幣，較上一個交易日放量４５９６億元人民幣。盤面上，市場熱點輪番活躍

，個股漲多跌少，全市場超４２００隻個股上漲。



港股指數低開高走，恒指一度跌超３００點，隨後走高於２６０００關口上方爭持，午後一

度轉漲，隨後再度回落至２６０００點關口上沿。恒生指數收市跌０﹒４％，報２６０８６點，

恒生科技指數跌０﹒２％，報５８８８點，國企指數跌０﹒７％，報９２６０點，紅籌指數漲

０﹒１％，報４３７９點。



大型科技股中，阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒３％，騰訊控股（００７００）跌０﹒６％

，京東集團（０９６１８）跌１﹒７％，小米集團（０１８１０）跌０﹒５％，網易

（０９９９９）漲０﹒４％，美團（０３６９０）跌５﹒１％，快手（０１０２４）跌１﹒１％

，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒５％；芯片股領漲，中芯國際（００９８１）漲近５％，華虹

半導體（０１３４７）漲４﹒６％，天岳先進（０２６３１）漲超１０％。醫藥股領跌，泰格醫

藥（０３３４７）跌９﹒４％，百濟神州（０６１６０）跌近７％，藥明康德（０２３５９）跌

５﹒６％。蘋果概念午後拉升，鴻騰精密（０６０８８）漲超１２％；中資券商股活躍，中州證

券（０１３７５）漲超４％。



中金指出，港股市場今年的突出特點是結構勝於指數、主線不斷輪動。在基本面和指數大幅

上行動力不足的情況下，投資者應該把握港股的結構性優勢，以盈利趨勢主導的景氣方向為主，

同時輔以一定的中美映射主題作輔助。花旗表示，上調年底恒生指數目標７％至２６８００點，

並預期明年上半年及年底進一步升至２７５００點及２８８００點。《資深投資者 石鏡泉》



