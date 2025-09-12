  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》Ａ股升港股跌

　　《政政經經》Ａ股昨日升，港股跌，兩市都是創近年╱月高位後回調，後市兩市均望好。
　
　　９月１１日，周四Ａ股三大股指全天保持震盪向上走勢，滬指收市漲１﹒６％，報３８７５
點；深成指漲３﹒４％，報１２９７９點；創業板指漲５﹒１％，報３０５３點；科創５０指數
漲５﹒３％，報１３２６點。其中，創業板指和深成指雙雙再創年內新高。滬深兩市成交額
２﹒４４萬億元人民幣，較上一個交易日放量４５９６億元人民幣。盤面上，市場熱點輪番活躍
，個股漲多跌少，全市場超４２００隻個股上漲。
　
　　港股指數低開高走，恒指一度跌超３００點，隨後走高於２６０００關口上方爭持，午後一
度轉漲，隨後再度回落至２６０００點關口上沿。恒生指數收市跌０﹒４％，報２６０８６點，
恒生科技指數跌０﹒２％，報５８８８點，國企指數跌０﹒７％，報９２６０點，紅籌指數漲
０﹒１％，報４３７９點。
　
　　大型科技股中，阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒３％，騰訊控股（００７００）跌０﹒６％
，京東集團（０９６１８）跌１﹒７％，小米集團（０１８１０）跌０﹒５％，網易
（０９９９９）漲０﹒４％，美團（０３６９０）跌５﹒１％，快手（０１０２４）跌１﹒１％
，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒５％；芯片股領漲，中芯國際（００９８１）漲近５％，華虹
半導體（０１３４７）漲４﹒６％，天岳先進（０２６３１）漲超１０％。醫藥股領跌，泰格醫
藥（０３３４７）跌９﹒４％，百濟神州（０６１６０）跌近７％，藥明康德（０２３５９）跌
５﹒６％。蘋果概念午後拉升，鴻騰精密（０６０８８）漲超１２％；中資券商股活躍，中州證
券（０１３７５）漲超４％。
　
　　中金指出，港股市場今年的突出特點是結構勝於指數、主線不斷輪動。在基本面和指數大幅
上行動力不足的情況下，投資者應該把握港股的結構性優勢，以盈利趨勢主導的景氣方向為主，
同時輔以一定的中美映射主題作輔助。花旗表示，上調年底恒生指數目標７％至２６８００點，
並預期明年上半年及年底進一步升至２７５００點及２８８００點。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處