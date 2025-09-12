《駐京專電》財政部：提前下達部分明年新增地方政府債務限額

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃

」系列主題新聞發布會，財政部部長藍佛安表示，堅持化債和發展兩條腿走路，有效推動經濟發

展和債務管理良性循環。「十五五」期間，將繼續統籌好發展和安全，加快建立健全與高質量發

展相適應的政府債務管理機制，在發展中化債、在化債中發展，為經濟行穩致遠提供有力支撐。

繼續落實好一攬子化債舉措，提前下達部分２０２６年新增地方政府債務限額，靠前使用化債額

度，多措並舉化解存量隱性債務。



此外，嚴格地方政府債務限額管理，確保用得好、還得起、可持續。強化專項債「借用管還

」全生命周期管理，推進隱性債、法定債「雙軌」合併管理，建立統一的長效監管制度。依法加

大債務信息公開力度，提升管理透明度。



＊嚴格落實舉債終身問責和債務問題倒查機制＊



在效益上做乘法。科學安排債券規模、結構，合理把握發行時機、節奏，保障重大項目、重

點領域資金需求，提升債券資金使用績效，更好發揮政府債券的帶動放大效應。在風險上做除法

。強化風險監測預警，從事後「救火補漏」擴展到事前「防患於未然」。健全專項債券償債備付

金管理機制，防範兌付風險。保持「零容忍」高壓監管態勢，層層傳導壓力，嚴格落實舉債終身

問責和債務問題倒查機制，堅決遏制新增隱性債務。

