12/09/2025 08:43

【聚焦人幣】人行與印尼央行啟雙邊交易本幣結算框架、二維碼互通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國人民銀行與印尼央行共同啟動雙邊交
易本幣結算（ＬＣＴ）框架和二維碼互聯互通合作項目。中國－印尼跨境二維碼互聯互通項目正
式啟動雙向試點運行。該項目預計於２０２５年內正式全面投產，採用本幣結算方式，是雙方支
付合作的重要進展。
　
＊首７月ＬＣＴ下本幣結算規模６２億美元，佔印尼與所有貿易夥伴的４５％＊
　
　　人行行長潘功勝指出，建立雙邊交易本幣結算框架和跨境支付二維碼互聯互通是中印尼雙邊
金融合作的重要成果。中印尼同為發展中大國、新興市場國家和全球南方的主要力量，有必要共
同推動全球治理體系朝更加公平合理的方向發展。潘功勝倡議兩國繼續深化在支付系統聯通、本
幣使用、金融市場開放聯通以及數字貨幣等領域的合作。
　
　　印尼央行行長佩里．瓦吉約指出，２０２５年１－７月，印尼和中國在ＬＣＴ框架下的本幣
結算規模達到６２﹒３億美元，佔印尼與所有貿易夥伴本幣結算總規模的４５％。本次活動旨在
增進市場對ＬＣＴ框架的了解和參與，反映了兩國對於深化金融系統互聯互通，共同提升金融安
全性和包容性的美好願景。
　
　　同日，潘功勝同佩里．瓦吉約舉行雙邊會談，就雙邊金融合作交換了意見。雙方一致決定建
立兩國央行聯合工作機制，以進一步提高雙邊合作機制化水平，推動金融合作走深走實。

