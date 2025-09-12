《駐京專電》北京明年底發展通用人工智能產業創新夥伴成員一千家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》在服貿會「北京人工智能生態夥伴大會」

上，《北京市通用人工智能產業創新夥伴計劃２﹒０》正式發布。夥伴計劃２﹒０明確，北京計

劃到２０２６年底，通過綜合評估、動態進出機制，發展通用人工智能產業創新夥伴成員規模至

１０００家。



＊為夥伴企業提供約８５００Ｐ算力支撐＊



北京市通用人工智能產業創新夥伴計劃自２０２３年５月啟動以來，已匯集算力、數據、模

型、應用、投資等五類超２８０家夥伴企業，梳理３２個分領域場景需求，為夥伴企業提供約

８５００Ｐ算力支撐，與１００餘家創投機構合作；累計形成近２００個大模型行業應用典型案

例，涵蓋金融、政務、文旅、醫療、營銷等１０餘個領域，促成４０餘個項目合作簽約。



＊聚焦產業供需對接核心任務＊



夥伴計劃２﹒０將在匯聚五類優質夥伴的基礎上，新增構建「１＋１０＋Ｘ」服務體系，聚

焦產業供需對接這一核心任務，實施芯模適配等１０項能力工程，以及夥伴計劃能力推廣Ｘ矩陣

。同時，夥伴計劃２﹒０還重點創新了「城市行」和「ＡＩ產品體驗計劃」，面向夥伴計劃城市

行的國內城市、全球數字經濟城市聯盟的海外城市，以及京津冀區域城市提供一定數量的ＡＩ免

費體驗產品及服務。



北京市經信局將配套算力券補貼、數據要素市場示範獎勵政策、中小企業服務券補貼等高精

尖資金措施以及人工智能賦能新型工業化等政策，支持夥伴計劃發展。北京市經信局副局長劉維

亮表示，北京將搶抓時間窗口，快速推進人工智能規模化應用落地。

