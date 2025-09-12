《駐京專電》財政部：「十四五」財政實力增強，民生投入近１０…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院新聞辦舉行「高質量完成『十四五

』規劃」系列主題新聞發布會，財政部部長藍佛安介紹「十四五」時期財政改革發展成效。他表

示，「十四五」時期，國家財政實力大大增強，全國一般公共預算收入預計達到１０６萬億元（

人民幣．下同），比「十三五」時期增加１７萬億元，增長約１９％。支出強度前所未有，全國

一般公共預算支出五年預計超過１３６萬億元，比「十三五」時期增加２６萬億元，增長２４％

，更多「真金白銀」投向了發展大事和民生實事。



「十四五」時期，全國一般公共預算安排教育支出２０﹒５萬億元，社會保障和就業支出

１９﹒６萬億元，衛生健康支出１０﹒６萬億元，住房保障支出４萬億元，加上其他領域支出，

財政民生投入近１００萬億元。



他並表示，今年，國家財政安排１０００億元發放育兒補貼、２００億元逐步推行免費學前

教育，積極回應人民群眾關切。可以說，不論是繁華都市還是偏遠鄉村，從咿呀學語的孩童到耄

耋之年的老人，都能享受到愈來愈多、愈來愈好的民生保障。

