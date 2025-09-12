  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2025 08:12

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》２０２５年１－８月及２０２４年主要數據一覽：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同比變動（％）　　金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國內生產總值　　　　２０２５年第二季　　　　　＋５﹒２　　　　　３４１７７８
　　　　　　　　　　　　２０２５年第一季　　　　　＋５﹒４　　　　　３１８７５８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　２０２４年全年　　　　　＋５﹒０　　　　１３４９０８４
　　　　　　　　　　　　２０２４年第四季　　　　　＋５﹒４　　　　　３７３７２６
　　　　　　　　　　　　２０２４年第三季　　　　　＋４﹒６　　　　　３４１７５８
　　　　　　　　　　　　２０２４年第二季　　　　　＋４﹒７　　　　　３２８８３８
　　　　　　　　　　　　２０２４年第一季　　　　　＋５﹒３　　　　　３０４７６２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　統計局覆核數值：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　２０２３年全年　　　　　＋５﹒４　　　　１２９４２７２
　　　　　　　　　　　　　２０２２年全年　　　　　＋３﹒０　　　　１２３４０２９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　居民消費價格指數　　　２０２５年８月　　　　　－０﹒４　　　　　　　　　　　
　　（ＣＰＩ）　　　　　　　　　１－８月　　　　　－０﹒１　　　　　　　　　　　
　　工業生產者出廠價格　　２０２５年８月　　　　　－２﹒９　　　　　　　　　　　
　　（ＰＰＩ）　　　　　　　　　１－８月　　　　　－２﹒９　　　　　　　　　　　
　　社會消費品零售總額　　　　　　　７月　　　　　＋３﹒７　　　　　　３８７８０
　　城鎮固定資產投資　　　　　　１－７月　　　　　＋１﹒６　　　　　２８８２２９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近２５年最低增長　　　　　　　　　　　
　　工業增加值　　　　　　　　　　　７月　　　　　＋５﹒７　　　　　　　　　　　
　　貨幣供應　Ｍ２　　　２０２５年７月底　　　　　＋８﹒８　　　　　　　　　　　
　　人民幣新增貸款　　　　２０２５年７月　　　　　　　　　　　　　　　減少５００
　　　　　　　　　　　　　　　　１－７月　　　　　　　　　　　　　　１２８７００
　　外匯儲備　　　　　　２０２５年８月底　　　　　　　　　　　　３３２２２億美元
　　出口　　　　　　　　　２０２５年８月　　　　　＋４﹒４　　３２１８﹒１億美元
　　進口　　　　　　　　　２０２５年８月　　　　　＋１﹒３　　２１９４﹒８億美元
　　外貿　　　　　　　　２０２５年首８月　　　　　　　順差　　７８５３﹒４億美元
　　ＦＤＩ　　　　　　　　　　　１－７月　　　　－１３﹒４　　　　　４６７３﹒４
　　製造業採購經理指數　　２０２５年８月　　　　　４９﹒４　按月升０﹒１個百分點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處