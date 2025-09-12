《神州頭條》報章頭版摘要：１０個要素市場化配置綜合改革試點…

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



１０個地區開展要素市場化配置綜合改革試點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院日前印發《關於全國部分地區要素市場化配置綜合改革試點實施方案的批復》，同意自即

日起２年內開展北京城市副中心、蘇南重點城市、杭甬溫、合肥都市圈、福廈泉、鄭州市、長株

潭、粵港澳大灣區內地九市、重慶市、成都市等１０個要素市場化配置綜合改革試點，原則同意

有關實施方案。



記者探訪外灘大會，解碼智能化新風

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

巡檢、救援、爆破……９月１１日，中國證券報記者在２０２５，Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ．外灘大

會期間舉辦的「機器人職業技能表演賽」上看到多款機器人輪番登場、大展拳腳，在模擬真實工

業與救援場景中展開角逐，展現了機器人從技術演示走向產業應用的最新趨勢。隨著人工智能技

術廣泛融入生產生活全鏈條，千行百業智能化發展正在提速。



「十四五」時期中國建成世界規模最大醫療服務體系

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１１日，國家衛健委主任雷海潮在國新辦舉行的新聞發布會上表示，「十四五」時期衛生健

康工作度過了極不平凡的五年，中國建成了世界上規模最大的疾病預防控制體系和世界上規模最

大的醫療服務體系；中國居民健康水平得到了持續提升，２０２４年人均預期壽命比２０２０年

提高了１﹒１歲。





《上海證券報》



習近平向圭亞那總統阿里致賀電

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１０日，國家主席習近平致電阿里，祝賀他連任圭亞那合作共和國總統。習近平指出，圭亞

那是加勒比地區最早同中國建交的國家。我願同阿里總統一道努力，在高質量共建「一帶一路」

框架內深化雙邊互利友好合作，推動中圭關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



１０個要素市場化配置綜合改革試點落地

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「人工智能＋」加速釋放強勁動能－－透視中國智能經濟發展新趨勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「飛行汽車」從科幻走向現實、人形機器人上演精彩的足球和拳擊比賽、殘障人士戴上機械「靈

動手」彈奏鋼琴……剛剛閉幕的２０２５世界智能產業博覽會上，未來世界仿佛就在眼前。國務

院近日印發的《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》提出，加快形成人機協同、跨界融合

、共創分享的智能經濟和智能社會新形態。





《證券時報》



全國１０個要素市場化配置綜合改革試點啟動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

深化要素市場化配置改革，是建設全國統一大市場的關鍵環節，是構建高水平社會主義市場經濟

體制的重要內容。９月１１日，國務院於近期批復的《全國部分地區要素市場化配置綜合改革試

點實施方案》正式公開發布。即日起開展北京城市副中心、蘇南重點城市、杭甬溫、合肥都市圈

、福廈泉、鄭州市、長株潭、粵港澳大灣區內地九市、重慶市、成都市等１０個要素市場化配置

綜合改革試點。



商務部：推動解決企業困難，全力穩住外貿基本盤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月９日，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼主持召開外貿企業圓桌會，明確未來將落實

穩外貿政策措施，全力穩住外貿基本盤。李成鋼表示，黨中央高度重視外貿工作。今年以來，面

對複雜嚴峻的外部形勢，中國外貿頂住壓力，總體實現穩中有進。過去幾個月，在中美兩國元首

重要共識指引下，雙方經貿團隊在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩舉行經貿會談，達成積極共識並抓

緊落實有關成果，穩定兩國經貿關係。



甲骨文巨額訂單震動市場，算力增勢預期進一步推高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）（ＵＳ﹒ＯＲＣＬ）一份高達３０００億美元（約合人民幣

２﹒１４萬億元）的算力採購合同，引爆全球投資者對算力、ＡＩ相關板塊的熱情，算力行業未

來增長確定性及預期也進一步推高。當地時間９月１０日，據《華爾街日報》報道，

ＯｐｅｎＡＩ與甲骨文近期簽署了一份總額高達３０００億美元的算力採購合同（合同期５年，

２０２７年開始生效）。這是史上最大規模的雲計算合同之一，要完成相關算力建設，需要至少

４﹒５吉瓦（ＧＷ）的電力供應，約等於７座大亞灣核電站的裝機容量，可滿足６７０萬個中國

家庭的用電需求。（ｅｗ）

