《鍾之日記》科網股帶頭衝高，恒指企穩兩萬六

《鍾之日記》９月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



減息預期持續下，隔晚美股三大指數創即市及收市新高，港股昨日收跌後今日反彈，高開

４５３點。科網股成升市領頭羊，恒指曾升近５００點，在２６６００點前有阻力，恒指最終全

日收報２６３８８，升３０１點或１﹒２％，主板成交超過３２０７億元；按周升９７０點或約

３﹒８％，企穩兩萬六。



＊滬指衝擊三千九失敗，本周升１﹒５％＊



滬綜指今日衝高回落，全日微跌０﹒１２％，報３８７０﹒６點，盤中上攻三千九，以

３８９２點創下１０年新高；深成指收跌０﹒４３％，創業板指吐１﹒０９％。滬深兩市全天成

交２﹒５２萬億元人民幣，較上個交易日增３﹒４％。摩根士丹利稱，在６月之後的強勁走勢後

，投資者暫時可能會進行獲利了結，並等待宏觀、政策和基本面的清晰信號。



本周中國公布８月一系列經濟數據，進出口同比增速均放緩，其中出口增速創半年新低；當

月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大跌幅，而ＰＰＩ同比跌幅則為四個月最窄。下周一工業、

固投和消費數據將出爐，機構預測卻喜憂參半。外圍方面，美國敦促歐盟及Ｇ７向中國及印度加

徵關稅，以此施壓普京；而墨西哥已經宣布將把中國汽車關稅提高至５０％。滬綜指本周交易日

升跌互見，全周保住１﹒５２％升幅。



盤面上，今日芯片股逆勢大漲，芯原股份（滬：６８８５２１）升２０％封板，公司披露在

手訂單金額３０﹒２５億元，已連續七個季度保持高位，創公司歷史新高。下跌方面，保險、券

商等金融股走低；食品飲料、酒店餐飲等消費板塊亦疲。個股跌多漲少，滬深兩市超近３２００

股飄綠。



＊阿里百度傳用自研芯片訓練ＡＩ，股價齊飆＊



據《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》援引知情人士的話說，阿里巴巴（０９９８８）和

百度（０９８８８）已開始使用內部設計的芯片來訓練其人工智能模型，部分取代了英偉達

（Ｎｖｉｄｉａ）芯片。



報道稱，阿里巴巴從今年初開始使用自家芯片訓練較小的人工智能模型。而百度正在嘗試使

用昆侖Ｐ８００芯片訓練其新版Ｅｒｎｉｅ人工智能模型。這標誌著中國科技和人工智能格局的

重大轉變，中國公司之前主要依賴英偉達處理器進行ＡＩ開發，此舉將進一步削弱英偉達的中國

業務。



三名使用過阿里ＡＩ芯片的員工表示，阿里巴巴的人工智能芯片現在足以與英偉達Ｈ２０芯

片競爭。不過，阿里和百度都沒有完全放棄英偉達芯片。



此外，阿里巴巴旗下通義千問團隊發布下一代基礎模型架構Ｑｗｅｎ３－Ｎｅｘｔ，並開源

了基於該架構的Ｑｗｅｎ３－Ｎｅｘｔ－８０Ｂ－Ａ３Ｂ系列模型。據介紹，Ｑｗｅｎ３－

Ｎｅｘｔ－８０Ｂ－Ａ３Ｂ－Ｂａｓｅ模型擁有８００億參數，激活參數僅３０億，實現與

Ｑｗｅｎ３－３２Ｂ ｄｅｎｓｅ模型相近甚至略好的性能，而訓練成本不到十分之一，長文本

推理輸送量提升１０倍以上，「實現極致的訓練和推理性價比」。



另邊廂，據近日百度官微消息，在ＷＡＶＥ ＳＵＭＭＩＴ深度學習開發者大會２０２５上

，文心大模型Ｘ１﹒１正式發布。據介紹，升級後的Ｘ１﹒１的事實性提升３４﹒８％，指令遵

循提升１２﹒５％，智慧體提升９﹒６％。在多個權威基準評測中，文心大模型Ｘ１﹒１整體表

現超越ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｒ１－０５２８，在部分任務上展現出領先優勢。同時，在與國際頂

尖模型ＧＰＴ－５和Ｇｅｍｉｎｉ ２﹒５ Ｐｒｏ相比，效果持平。



阿里今早裂口高開約５﹒９％，盤中升幅進一步擴大至７﹒３％，升穿１５０元大關，全日

收漲５﹒４％，錄六連升。至於百度曾升逾１２％，逼近１２０元大關，升穿２０２４年２月高

位紀錄（１１９﹒４元），惟股價高見１１９﹒７元水平後回落，收報１１５﹒１元，升幅

８﹒１％，為表現最好藍籌。



＊ｅＳＩＭ功能一波多折，三大電信商升跌互見＊



ｉＰｈｏｎｅ擁有的ｅＳＩＭ功能在中國內地推出一波三折。蘋果中國官網最新更新，將

ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ發售時間改為「發售信息後續更新」，即未能同ｉＰｈｏｎｅ １７、

ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ Ｍａｘ今日晚８時同步接受預訂

。蘋果中國回應內媒稱，「我們正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出」。



ｅＳＩＭ技術一直沒能在內地廣泛使用，緣於當局擔憂其允許遠程綁定境外ＳＩＭ卡、繞過

網網監管。在２０１７－２０１９年，聯通等運營商曾嘗試為手錶（「一號兩終端」）引入

ｅＳＩＭ，但該服務在２０２３年因「設備檢修」為由停止，實則與打擊利用ｅＳＩＭ進行電信

詐騙的「斷卡行動」有關。



ｉＰｈｏｎｅ １７ Ａｉｒ超薄設計，無法容納實體ＳＩＭ卡，中國聯通（００７６２）

和中國電信（００７２８）早前已表示將第一時間支持ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ ｅＳＩＭ，中國

移動（００９４１）則稱已經支持ｅＳＩＭ手機業務，稍後開放服務將另行告知。即運營上已基

本準備妥善，目前靜待通過監管審核即可。



有業內人士提醒，必須買入中國版Ａ３５１８型號的ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ，才能確保使用

內地三大電信營運商的ｅＳＩＭ服務，用戶仍需持身份證前往營運商線下營業廳辦理，同時，

Ａ３５１８型號的ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ在中國境內無法綁定境外ｅＳＩＭ；所有海外版

ｉＰｈｏｎｅ（如Ａ３５１６╱Ａ３５１７）也無法在中國境內綁定任何ｅＳＩＭ卡，只能在境

外綁定後回國內使用。



三大電信商升跌互見，中國聯通收跌０﹒３％，中國電信跌１﹒４％，中國移動升０﹒６％

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

