《Ａ股焦點》萬科Ａ升１﹒６％，稱２０２７年前無境外公開債到期

《經濟通通訊社１２日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）在互動平台表示，

公司在各方支持下，積極推進改革化險與融合發展。截至８月末，公司順利完成２４３﹒９億元

（人民幣．下同）公開債務償還，２０２７年之前已無境外公開債到期。



萬科Ａ現升１﹒６１％，報６﹒９４元。



８月２２日，萬科發布的２０２５年半年報顯示，上半年萬科實現營收１０５３億元，銷售

收入近７００億元，高質量交付超４﹒５萬套，銷售回款率超１００％。值得注意的是，近段時

間以來，大股東深鐵集團對萬科的支持頻率有所加快。據統計，今年以來，深鐵集團已累計向萬

科提供借款２４３﹒６９億元。



有業內人士認為，從市場信心角度來看，深鐵集團的資金支持給市場吃了一顆「定心丸」，

有效對沖了市場對於萬科流動性的恐慌情緒。從萬科自身發展角度而言，這些借款為萬科贏得了

寶貴的時間和空間，還使得萬科能夠在資金安排上更加從容，有更多時間和精力去調整經營策略

，推動業務轉型。不過，萬科要想真正走出困境，必須依靠自身「造血」，通過新項目的開發和

新業務的利潤逐步對沖歷史經營風險。（ｊｑ）

