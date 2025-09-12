《Ａ股焦點》中遠海控Ａ微跌，據稱不會撤離美線和轉嫁ＵＳＴＲ…

《經濟通通訊社１２日專訊》美國對中國海事物流及造船業「３０１調查」的懲罰措施即將

施行，全球航運企業已開始採取措施，調整運營。



此前業內普遍認為，受美國貿易代表（ＵＳＴＲ）費用影響最大的是中國航運央企－－中遠

海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）。據Ｌｉｎｅｒｌｙｔｉｃａ數據，其５９％的集裝

箱運力為中國製造，該比例為主流公司中最高，未來交付的訂單則是１００％中國造。



業內分析，中遠海控或將與其所在的海洋聯盟進行「運力交換」以規避高昂的ＵＳＴＲ費用

，即中遠將其船舶撤出美線，這部分撤下來的運力由達飛等聯盟內的非中國航企承接，中遠則將

撤下來的運力用在聯盟內的其他航線上。



對此，據《財新》引述中遠海控內部人士稱，中遠不會撤離美線，並且會保持在美線的市場

份額不變，「我們也不會向客戶轉嫁ＵＳＴＲ費用。」查詢航線發現，中遠海控上半年仍在將今

年新造的集裝箱船部署在美線上，以擴大運力。



截至中午收盤，中遠海控Ａ微跌０﹒０７％，報１５﹒０７元人民幣。（ｊｑ）

