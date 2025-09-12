《中國要聞》韓國釜山市代表團參訪小米汽車工廠

《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，９月１０日至１３日，韓國釜山市政府聯合釜山
全球城市財團組織３８人代表團訪京。代表團由釜山市議會議員黃錫七帶隊，成員包括釜山市政
府官員、財團代表、企業家和青年代表，重點開展產業對接和企業交流合作。９月１１日，代表
團實地參訪小米汽車工廠，團長黃錫七深感震驚，並表示「小米的技術實力讓人歎為觀止」。
（ｗｎ）
