《中國要聞》天貓、京東等電商公布ｉＰｈｏｎｅ　１７預約數據…

《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果（ＵＳ﹒ＡＡＰＬ）秋季發布會正式推出ｉＰｈｏｎｅ

１７系列新品，並宣布在中國１２日晚８點接受預購，１９日開賣。據內媒報道，目前電商平台

已開啟新機預約。



截至１１日晚，天貓Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ官方旗艦店新ｉＰｈｏｎｅ全系列預約量較上

一代ｉＰｈｏｎｅ １６系列首發期增長近３倍，其中，白色ｉＰｈｏｎｅ １７標準版預約人

數最多。同時，京東、拼多多等協力廠商電商平台自營旗艦店的預約量也遠超去年的

ｉＰｈｏｎｅ １６系列。其中，蘋果發表會後６小時，京東預約量已突破２００萬，刷新蘋果

新機首日預約紀錄。



京東數據顯示，ｉＰｈｏｎｅ １７系列以標準版賣得最好，佔預約量４３％；其次是

ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ Ｍａｘ（２９％）；ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ（２４％）居

第三；號稱史上最輕薄ｉＰｈｏｎｅ的１７ Ａｉｒ佔４％。



ｉＰｈｏｎｅ １７標準版在內地起價５９９９元（人民幣．下同），符合「以舊換新」國

家補貼６０００元以下手機的門檻，每支可以獲得５００元補貼，這也使得ｉＰｈｏｎｅ １７

標準版實際到手價低至５４９９元，被評為最具性價比的選擇。（ｗｎ）

