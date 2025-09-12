  • 會員
AH股新聞

12/09/2025 10:58

《中國要聞》天貓、京東等電商公布ｉＰｈｏｎｅ　１７預約數據…

　　《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果（ＵＳ﹒ＡＡＰＬ）秋季發布會正式推出ｉＰｈｏｎｅ　
１７系列新品，並宣布在中國１２日晚８點接受預購，１９日開賣。據內媒報道，目前電商平台
已開啟新機預約。
　
　　截至１１日晚，天貓Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ官方旗艦店新ｉＰｈｏｎｅ全系列預約量較上
一代ｉＰｈｏｎｅ　１６系列首發期增長近３倍，其中，白色ｉＰｈｏｎｅ　１７標準版預約人
數最多。同時，京東、拼多多等協力廠商電商平台自營旗艦店的預約量也遠超去年的
ｉＰｈｏｎｅ　１６系列。其中，蘋果發表會後６小時，京東預約量已突破２００萬，刷新蘋果
新機首日預約紀錄。
　
　　京東數據顯示，ｉＰｈｏｎｅ　１７系列以標準版賣得最好，佔預約量４３％；其次是
ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ　Ｍａｘ（２９％）；ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ（２４％）居
第三；號稱史上最輕薄ｉＰｈｏｎｅ的１７　Ａｉｒ佔４％。
　
　　ｉＰｈｏｎｅ　１７標準版在內地起價５９９９元（人民幣．下同），符合「以舊換新」國
家補貼６０００元以下手機的門檻，每支可以獲得５００元補貼，這也使得ｉＰｈｏｎｅ　１７
標準版實際到手價低至５４９９元，被評為最具性價比的選擇。（ｗｎ）

