大國博弈
AH股新聞

12/09/2025 08:33

【關稅戰】墨西哥擬加關稅，中國商務部：根據實際情況採必要措施

　　《經濟通通訊社１２日專訊》對於中國等未與墨國簽署自貿協定的國家，墨西哥擬將汽車、
玩具、鋼鐵、紡織品等約１４００項稅目產品的進口關稅稅率提升至１０％至５０％，中國商務
部１１日表示，將根據實際情況採取必要措施。　
　
＊墨總統：不希望因關稅與中國衝突＊
　
　　墨西哥總統欣鮑姆（Ｃｌａｕｄｉａ　Ｓｈｅｉｎｂａｕｍ）同日表示，墨西哥政府不希望
與包括中國在內，即墨國計劃加徵關稅的國家發生衝突。她強調，相關措施旨在提振墨西哥經濟
，該國政府正在與料有影響的國家大使溝通。
　
　　中國商務部新聞發言人表示，將密切關注墨方提稅動向，並對有關最終措施進行認真評估。
在當前美方濫施關稅引發全球普遍反對之際，各國應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主
義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方的利益。
　
＊中方：冀墨方慎之又慎，三思後行＊
　
　　發言人說，在此背景下，墨方任何的單邊加稅舉動，即便是在世貿規則框架內，都會被認為
是對單邊霸凌主義的綏靖與妥協。有關措施一旦落地，不僅會損害包括中國在內的相關貿易夥伴
的利益，也會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。中墨互為重要的經貿夥
伴，中方不願看到雙方經貿合作因此受到影響，希望墨方慎之又慎，三思後行。
　
　　中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，反對任何形式的單邊主義、保護主義以
及歧視性排他性措施，堅決反對各種損害中方利益的做法。中方將根據實際情況採取必要措施，
堅決維護自身正當合法權益。（ｒｙ）

