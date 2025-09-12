騰訊闢謠：ＯｐｅｎＡＩ姚順雨１億薪資入職傳聞不實

《經濟通通訊社１２日專訊》近日有傳聞稱，ＯｐｅｎＡＩ前研究員姚順雨上億薪資入職騰

訊（００７００）。今日早間鵝廠黑板報發文闢謠稱該傳聞不實。



姚順雨畢業於清華姚班（清華大學計算機科學實驗班，由圖靈獎得主姚期智院士創辦），為

普林斯頓大學計算機科學博士，２０２４年加入ＯｐｅｎＡＩ。其技術博文《ＡＩ的下半場》在

業界影響廣泛。（ｒｙ）

