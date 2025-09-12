【關稅戰】何立峰貝森特下周馬德里會晤，討論貿易和ＴｉｋＴｏ…

《經濟通通訊社１２日專訊》美國財政部周四（１１日）表示，美國財長貝森特計劃下周在

西班牙馬德里會晤中國國務院副總理何立峰及其他中國高級官員，繼續討論貿易、經濟和國家安

全問題。



美財政部在給《路透》的聲明中說，此次會晤是貝森特９月１２－１８日赴西班牙和英國之

行的一部分。討論內容還將包括中資擁有的社交平台ＴｉｋＴｏｋ現狀以及共同努力打擊洗錢。

（ｒｙ）

