【數據前瞻】機構料內地８月工業增加值增速持平，消費增速略加快

《經濟通通訊社１２日專訊》內地下周一（１５日）公布８月工業增加值、投資和消費數據

。《路透》綜合逾３０家機構預估中值顯示，出口韌性及「兩新」（大規模設備更新和消費品以

舊換新）政策支持工業景氣總體保持平穩，預計８月規模以上工業增加值同比增速持平於

５﹒７％。



＊１－８月固投增速可能進一步放緩＊



同時，「以舊換新」接續及暑期出行活躍，８月社會消費品零售總額同比增速料略加快至

３﹒９％。但１－８月固定資產投資增速可能進一步放緩，預計同比增長１﹒４％。



浙商證券李超宏觀團隊在報告中稱，８月經濟維持弱修復態勢，經濟增長動能高點或已過去

，內生動能修復節奏相對平坦化。該團隊預計，工業生產景氣總體平穩，８月工業同比增速或為

５﹒５％，一方面工業穩增長著力於裝備製造業保持積極態勢；另一方面，「兩新」政策持續發

力，從內需側支持相關行業生產，同時在中美關稅豁免期內，出口對工業生產仍有一定支撐。



＊花旗：８月消費品零售可能維持３﹒８％低速增長＊



對於消費的表現，投行花旗預計８月社會消費品零售總額可能維持３﹒８％的同比低速增長

，拖累因素在於「反內捲」背景下汽車價格折扣有所減少，乘聯會預估８月乘用車銷量同比增速

大幅放緩。「不過，三季度新一輪以舊換新補貼資金已發放，仍可能對耐用消費品銷售形成支撐

。夏季旅遊熱潮應會延續服務消費動能。」花旗在報告中稱。



投資方面，花旗維持謹慎預期，原因是建築業採購經理人指數（ＰＭＩ）仍趨於下行，預計

投資８月單月同比增速可能收０窄至接近零，１－８月累計增速料在１﹒５％。若後者進一步跌

破１％，或將打開政策加碼空間。



中金宏觀張文朗等在報告中亦指出，固定投資累計同比增速或延續下行，預計１－８月固定

資產投資增速或為１﹒４％，製造業、基建、房地產三大分項增速均有所下滑。（ｒｙ）

