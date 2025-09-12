《中國要聞》預製菜風波惹熱議，西貝上線「羅永浩套餐」，歡迎…

《經濟通通訊社１２日專訊》近日，「羅永浩吐槽西貝使用預製菜」事件在網上引起熱議。

據內媒《南方＋》報道，記者致電羅永浩用餐的西貝北京中糧祥雲小鎮餐廳，工作人員介紹，目

前，店里已上線「羅永浩套餐」。



店員稱，「羅永浩套餐」一共１３道菜，食客點餐時可以與店員溝通，可以直接點套餐，也

可以根據套餐增加或刪減菜品。西貝宣布將從今日起，在全國所有門店上線「羅永浩菜單」。



西貝創始人賈國龍澄清，這不是一個固定的套餐，而是羅永浩點過的菜品列表，消費者可以

任意點選。西貝為此提供了兩大承諾：第一，「不好吃，不要錢」，顧客可以隨時退單；第二，

歡迎顧客隨時進入後廚，參觀任何一道菜的製作全過程。



９月１０日，羅永浩發文吐槽西貝，稱「好久沒吃西貝了，今天下飛機跟同事吃了一頓，發

現幾乎全都是預製菜，還那麼貴」，希望強制飯館注明是否使用預製菜。西貝創始人賈國龍明確

表示將對羅永浩提起訴訟。面對賈國龍的起訴表態，羅永浩迅速在社交媒體上作出回應，直接發

布１０萬元人民幣懸賞公告，公開向外界徵集能證明西貝使用預製菜的「真實證據」。（ｊｑ）

