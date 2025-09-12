【人行操作】人行：下周一將開展６０００億元買斷式逆回購操作

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，９月１５日（下
周一），中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元人民幣買
斷式逆回購操作，期限為６個月（１８２天）。（ｊｑ）
12/09/2025 17:39
