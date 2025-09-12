《神州金融》人行：農村金融機構不得開展人民幣跨境同業融資業務

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行起草了《中國人民銀行關於銀行業金融機構人民

幣跨境同業融資業務有關事宜的通知（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。



＊人民幣跨境同業融資業務期限不超過一年＊



《通知》主要內容如下：一是覆蓋人民幣跨境同業融資各類業務。按照實質重於形式的原則

，納入境內銀行與境外機構（不含清算行）之間存在實質債權債務關係的各類人民幣資金融入和

融出業務（不包括境內銀行與境外機構之間投資或買入同業存單、債券等債務工具業務），支持

規範發展。



二是明確人民幣跨境同業融資業務期限不超過一年，與境內同業業務期限不超過一年的要求

相銜接。



三是引入逆周期調節機制。對於境內中資銀行，人民幣跨境同業融資淨融出餘額上限＝一級

資本淨額ｘ風險管理因子ｘ宏觀審慎調節參數。對於境內外資銀行，人民幣跨境同業融資淨融出

餘額上限＝一級資本淨額（外國銀行境內分行運營資本）或人民幣各項存款上年末餘額ｘ風險管

理因子ｘ宏觀審慎調節參數。風險管理因子初始值為０﹒０６，宏觀審慎調節參數初始值為１。

中國人民銀行適時調整相關參數，參數調整可針對部分或全部銀行進行。境內外資銀行資本普遍

不高，為發揮其開展國際結算業務的優勢，支持人民幣跨境使用，外資銀行淨融出餘額上限可選

擇與其一級資本淨額（運營資本）或人民幣各項存款上年末餘額相掛勾，取孰高值。



＊農村金融機構涉外業務量較小，相關風險管理能力不強＊



四是支持境內銀行順應市場需求、依法合規開展業務。《通知》明確展業銀行應具備較強的

國際結算業務能力，建立健全風險管理和內控機制，由銀行總行或外國銀行境內分行歸口管理，

定期向中國人民銀行報送信息。中國人民銀行總行對２７家境內主要銀行進行宏觀審慎管理，中

國人民銀行副省級以上分支機構按照屬地原則，對其他境內銀行的人民幣跨境同業融資業務進行

管理。



五是適用機構範圍。《通知》適用對象為境內依法設立的具備國際結算業務能力的銀行，包

括中資銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行境內分行。考慮到農村商業銀行、農村合

作銀行、農村信用社、村鎮銀行等農村金融機構涉外業務量較小，國際結算業務能力、涉外風險

管理能力普遍不強，宜立足主業、服務「三農」，《通知》明確農村金融機構不得開展人民幣跨

境同業融資業務，存量業務自然到期。（ｊｑ）

