《Ａ股行情》滬綜指近平開，特朗普施壓Ｇ７對華加稅，何立峰貝…

《經濟通通訊社１２日專訊》繼美國總統特朗普本周敦促歐盟向中印徵收１００％關稅後，

英國《金融時報》稱美國又計劃向七國集團（Ｇ７）施壓，要求其對購買俄羅斯石油的中國和印

度提高關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭進行和平談判。此外，美國財政部周四（１１日）表示，美

國財長貝森特計劃下周在西班牙馬德里會晤中國國務院副總理何立峰及其他中國高級官員，繼續

討論貿易、經濟和國家安全問題。



滬綜指輕微高開０﹒０１％，報３８７５﹒５１點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開

０﹒９７％。



據報道，七國集團的財政部長１２日將進行視訊會議，討論由美國提出的新一輪措施。特朗

普正加大力度促成烏克蘭和平協議，美國財政部發言人表示：「中國和印度購買俄羅斯石油正在

資助普京的戰爭機器。」發言人拒絕透露計劃徵收關稅的具體數字，但知情人士表示，美國提出

的關稅水平在５０％到１００％之間。



算力及阿里概念盤初走揚，據報阿里巴巴（０９９８８）和百度（０９８８８）已經開始採

用自研芯片訓練人工智能模型，部分取代了英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）的芯片。Ｔｈｅ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ援引三名使用過阿里芯片的員工的話說，阿里人工智能芯片現在足以與

Ｈ２０競爭。此外，阿里發布了下一代基礎模型架構Ｑｗｅｎ３－Ｎｅｘｔ，並開源了基於該架

構的Ｑｗｅｎ３－Ｎｅｘｔ－８０Ｂ－Ａ３Ｂ系列模型。新模型訓練成本暴降９０％，推理效率

提升１０倍，在超長文本３２Ｋ以上場景表現尤佳。



人民銀行今日進行２３００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１８８３億元

逆回購到期，即今日淨投放４１７億元。本周人行進行１２６４５億元逆回購，對沖有

１０６８４億元逆回購到期，即全周共放水１９６１億元。（ｒｙ）

